Oggi, la Regione Lazio ha tenuto una conferenza stampa nella capitale per annunciare ufficialmente un prestigioso riconoscimento: è stata designata Regione d’Onore della NIAF (National Italian American Foundation). Questa nomina rappresenta un’importante opportunità per la regione di mettere in vetrina le sue innumerevoli ricchezze a un pubblico internazionale (nella foto, un momento dell’incontro con il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e il Presidente della NIAF Robert Allegrini).

Le Parole del Presidente Rocca

Il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha espresso grande soddisfazione per questa collaborazione: “Questa collaborazione è una grande opportunità per far conoscere le innumerevoli meraviglie della Regione Lazio, insieme alle attività produttive e alle aziende che ci accompagneranno in questo eccezionale viaggio“.

L’Entusiasmo della NIAF

Anche il Presidente della NIAF, Robert Allegrini, ha commentato con entusiasmo questa scelta: “La NIAF è onorata di celebrare la straordinaria regione Lazio durante questo anno storico. Dalla sua ricca eredità storica alla sua vibrante cultura moderna, il Lazio rappresenta l’essenza stessa dell’eccellenza italiana“.

Un’Occasione Unica per la Promozione del Territorio

La designazione come Regione d’Onore della NIAF offre al Lazio una vetrina privilegiata per promuovere il suo patrimonio storico, artistico, culturale ed enogastronomico. L’iniziativa mira a rafforzare i legami con la comunità italoamericana e a incentivare flussi turistici e opportunità di business per le aziende laziali. Si tratta di un’occasione strategica per valorizzare le eccellenze del territorio e consolidare l’immagine del Lazio come destinazione di prim’ordine a livello globale.