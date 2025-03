Sabato 15 marzo, alle 18, nella sala conferenze del Mercure Hotel President di Lecce, si terrà l’incontro dal titolo “Intelligenza Artificiale: un futuro senza esclusioni” organizzato dal Rotary Club di Lecce, con il patrocinio di Confindustria Lecce.

Ospite d’eccezione da Google Cloud

Ospite d’eccezione Raffaele Gigantino, Country Manager di Google Cloud Italy, la piattaforma di servizi cloud utilizzata anche nel nostro paese da milioni di professionisti IT, sviluppatori e aziende per la creazione, l’esecuzione e la gestione di applicazioni, siti web e servizi.

Moderatori e Obiettivi dell’Incontro

Introdurrà l’incontro Mario Moroni, Presidente del Rotary Club di Lecce. A dialogare con Gigantino ci sarà Fabrizio Benvenuto, Founder di Commedi IA e Presidente della sezione ICT di Confindustria Lecce. La serata sarà l’occasione per discutere e informare sui più recenti sviluppi dell’innovazione tecnologica, in particolare le nuove tecnologie di Intelligenza Artificiale. Sono in corso grandi cambiamenti del nostro modo di lavorare, comunicare, produrre e fruire dei servizi. Occorre impegnarsi perché lo sviluppo tecnologico sia alla portata di tutti e contribuisca al benessere diffuso e al superamento degli ostacoli sociali ed economici che ancora sono presenti tra le persone e tra i territori.

Informazioni sull’Ingresso

L’ingresso all’incontro è libero fino ad esaurimento dei posti in sala.