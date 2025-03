Oggi è stato inaugurato all’Eur, alla presenza dell’assessore allo sport e grandi eventi di Roma Capitale Alessandro Onorato, l’Expo Village Acea Run Rome The Marathon. Il Gruppo Acea, title sponsor della Maratona dell’acqua, ha allestito uno stand per sottolineare l’importanza dell’acqua nella pratica sportiva e nella tutela della salute.

Attività Educative e Sportive allo Stand Acea

Per tre giorni, da oggi al 16 marzo, all’interno dello stand si svolgeranno attività dedicate all’educazione idrica e allo sport. Tra queste, spiccano T.E.D.D.I., il cane robot testimonial dell’innovazione tecnologica nella gestione delle risorse idriche di Acea, e i visori per la realtà virtuale, che accompagneranno i partecipanti alla scoperta delle sorgenti del Peschiera, la principale fonte dell’acqua distribuita a Roma.

Il Marathon Water Wall e l’App Acquea

I visitatori potranno interagire con il Marathon Water Wall, scrivendo frasi ispirate all’acqua, e ammirare l’esposizione di un tipico nasone romano in ghisa, dotato di un QR code per scaricare l’App Acquea. Questa applicazione, creata da Acea, unisce sport, acqua e salute, celebrando lo spirito della maratona in chiave hi-tech. Acquea è pensata per atleti, cittadini e turisti e ha geolocalizzato 3500 punti idrici della Capitale, permettendo di trovare facilmente fontane, nasoni o Case dell’acqua per idratarsi o monitorare il proprio livello di idratazione.

La #runforwater Challenge

Sempre oggi ha preso il via la #runforwater Challenge per sensibilizzare contro lo spreco dell’acqua. Per promuovere il messaggio “Corri per l’acqua“, le persone sono invitate a realizzare un reel su Instagram, accettando la sfida di correre sul posto con un bicchiere d’acqua in mano, cercando di non far cadere nemmeno una goccia. Questa maratona a tutela della risorsa idrica culminerà il 22 marzo con la giornata mondiale dell’acqua.

Talk Show “Il benessere di un atleta”

Domani, alle ore 17:00, presso lo stand ACEA al Palazzo dei Congressi, si terrà il talk show “Il benessere di un atleta: un perfetto equilibrio tra acqua, sport e salute”, moderato dal presidente della Commissione Federale Atleti FIDAL Carlo Cantales. Parteciperanno figure del mondo dello sport come Manuela Di Centa, Angelika Savrayuk, Stefano Pantano, Silvia Di Pietro, Davide Passafaro, Daniele Del Signore, il presidente di ACEA Acqua Enrico Resmini e il direttore della Comunicazione di ACEA Virman Cusenza.

“00Water” al Villaggio del Circo Massimo

Infine, presso il villaggio al Circo Massimo, i partecipanti saranno coinvolti dall’agente speciale digitale “00Water”, che attraverso quiz interattivi fornirà consigli sul risparmio idrico nella vita quotidiana.

L’Acqua: Elemento Identitario della Maratona

“L’hashtag della manifestazione #runforwater – ha ricordato Virman Cusenza, direttore della Comunicazione Acea – conferma come la risorsa idrica è il tema identitario di questa corsa: la Maratona dell’Acqua. Parliamo di un elemento indispensabile per lo sport e la salute. Possiamo dire che l’acqua sta allo sport esattamente come la crescita del Pil sta all’economia, che a sua volta non avrebbe alcuna possibilità di sviluppo senza l’accesso alle risorse idriche. Tutte le economie nella storia sono fiorite grazie alla ricchezza di acqua e la storia di Roma ne è uno dei massimi esempi”.