In occasione del prestigioso evento D&I in Finance, un appuntamento chiave per il settore bancario sui temi della diversità e dell’inclusione promosso da ABI, un intervento ha catturato l’attenzione dei presenti. Fabrizio Rutschmann, figura di spicco come Presidente dell’Associazione PARI. Insieme contro la violenza di genere, e nel suo ruolo di Chief People & Corporate Services Officer di Snam, ha preso la parola per illustrare gli obiettivi che animano l’Associazione e per presentare il suo Manifesto.

L’intervento di Rutschmann ha rappresentato un’occasione importante per diffondere un messaggio di collaborazione e per invitare nuove realtà aziendali e imprenditoriali ad aderire all’Associazione PARI. L’obiettivo primario è ambizioso ma fondamentale: sconfiggere definitivamente la violenza di genere.

L’Appello alla Collaborazione di PARI

Con parole incisive, Fabrizio Rutschmann ha sottolineato il ruolo cruciale che le aziende possono e devono svolgere nella società contemporanea. “Le aziende, in virtù del loro ruolo, sono chiamate ad agire anche come attori sociali, capaci di attivare un cambiamento culturale significativo nei contesti più diversi, incluso quello del contrasto della violenza di genere. Siamo consapevoli che sia un percorso complesso ma crediamo fermamente che, attraverso stretta collaborazione e azioni concrete, sia possibile contrastare ed eliminare un fenomeno ancora troppo diffuso come la violenza di genere, innescando una trasformazione reale, che nel caso di PARI parte dalle aziende e si diffonde poi nelle comunità. Per questo come Associazione vogliamo continuare a coinvolgere tanti altri soggetti con cui unire le forze per sensibilizzare su una violenza che spesso assume forme differenti, come accade anche in ambito lavorativo“.

Il Presidente di PARI ha poi lanciato un chiaro invito a tutte le entità che condividono la missione dell’associazione: “Invitiamo tutte le realtà, aziendali, istituzionali e accademiche che si ritrovano in questo messaggio ad unirsi all’Associazione PARI per contribuire a raggiungere l’obiettivo di sconfiggere definitivamente i femminicidi e la violenza di genere“.

L’intervento di Fabrizio Rutschmann all’evento D&I in Finance ha messo in luce l’importanza di un impegno congiunto e trasversale per affrontare una problematica sociale di grande rilevanza. L’Associazione PARI si propone come un catalizzatore di questo sforzo collettivo, partendo dal mondo aziendale per generare un impatto più ampio sulla comunità e contribuire a un futuro in cui la violenza di genere non abbia più spazio.