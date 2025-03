Un importante riconoscimento è giunto per Edison, protagonista del settore energetico italiano. L’azienda è stata insignita del prestigioso premio Assolombarda Awards nella categoria “Responsabilità e Cultura” per la sua innovativa iniziativa di company social housing denominata “Una casa per i giovani”. Questo premio celebra le imprese che si sono distinte per il loro impegno nel sociale, con un’attenzione particolare all’inclusione e alla valorizzazione delle nuove generazioni.

Il Riconoscimento di Assolombarda per l’Impegno di Edison

La motivazione del premio sottolinea l’impegno concreto di Edison verso la comunità e, in particolare, verso i giovani che si affacciano al mondo del lavoro. L’iniziativa “Una casa per i giovani” si propone di offrire un sostegno tangibile ai neolaureati, consentendo loro di vivere vicino alla sede lavorativa con un affitto accessibile.

Le Parole dell’Amministratore Delegato Nicola Monti

“Sono molto felice di ricevere questo premio che riconosce l’impegno di Edison quale operatore responsabile attento alle esigenze di una società che cambia e, con il piano di social housing, ai bisogni delle generazioni più giovani nel momento in cui avviano una nuova fase della loro vita. Da oltre 140 anni Edison è motore di sviluppo e cambiamento grazie alle competenze di eccellenza delle nostre persone e alla nostra capacità di innovare. L’energia dei giovani è linfa vitale per il nostro futuro ed è con loro che realizzeremo il nostro piano strategico al 2030 contribuendo alla transizione energetica del Paese”, ha dichiarato con soddisfazione Nicola Monti, nella foto, Amministratore Delegato di Edison.

Un Sostegno Concreto per i Neolaureati

Il cuore del piano “Una casa per i giovani” è offrire ai neolaureati la possibilità di affittare un alloggio a un costo sostenibile, che non superi un terzo del loro reddito iniziale. Questa opportunità è rivolta a giovani con lauree di ogni tipo, garantendo loro un punto di partenza più agevole nella loro carriera professionale e nella loro vita personale.

Il Commento del Direttore HR e ICT Giorgio Colombo

“Con il piano di social housing Edison offre un aiuto concreto e immediato ai giovani neolaureati favorendo la loro crescita personale e professionale. È un piano che interessa i giovani assunti in tutte le sedi italiane, qualsiasi sia la tipologia di laurea conseguita, e che permette loro di avere un’abitazione vicina alla sede di lavoro con un affitto sostenibile, non superiore ad un terzo del reddito di primo impiego. Un’iniziativa che si integra con il percorso di sviluppo che abbiamo pensato per la nostra ‘Young Community’ e che prevede anche un programma triennale di formazione, delle modalità di lavoro che assicurano l’equilibrio tra vita personale e professionale e una dinamica retributiva basata sul merito. Attualmente Una casa per i giovani è dedicato ai neolaureati, stiamo anche valutando di estenderlo ai giovani di Edison che escono dagli Its”, ha aggiunto Giorgio Colombo, Direttore HR e ICT di Edison, evidenziando l’ampio respiro dell’iniziativa.

Come Funziona l’Iniziativa

Il programma prevede la possibilità per i giovani di affittare per un triennio un bilocale arredato, situato in una zona ben servita dai mezzi pubblici e comoda per raggiungere la sede di lavoro. Un partner esterno specializzato nel settore immobiliare si occupa della ricerca degli immobili e della gestione contrattuale, incluse le utenze. Il contributo mensile richiesto ai giovani è contenuto entro un terzo della loro retribuzione netta, comprendendo anche le spese per le utenze. L’affitto praticato è significativamente inferiore ai prezzi di mercato per abitazioni simili. Al termine dei tre anni, i dipendenti hanno la facoltà di subentrare direttamente nel contratto di locazione con il proprietario.

Una Risposta al Problema del Caro Affitti e della Fuga dei Talenti

L’iniziativa di social housing di Edison mira a facilitare l’inserimento dei giovani neolaureati nel tessuto sociale locale, incoraggiandoli a rimanere nelle città in cui hanno studiato e a costruire il proprio futuro professionale e personale in Italia. Il progetto risponde anche alla crescente difficoltà di accesso a soluzioni abitative, un problema acuito dal caro affitti che spinge molti giovani a cercare opportunità lavorative all’estero. I dati di Banca d’Italia e della Fondazione Migrantes evidenziano una significativa emigrazione giovanile negli ultimi anni, con decine di migliaia di giovani che lasciano il Paese.

La Crescita della “Young Community” di Edison

La “Young Community” di Edison è in forte espansione, passando da 70 membri nel 2018 a oltre 170. Nei primi quattro mesi dal lancio del programma “Una casa per i giovani”, circa 30 neolaureati hanno già beneficiato del contributo abitativo. Edison prevede di assumere circa 300 giovani all’anno nell’ambito del suo piano strategico al 2030. Le assunzioni si concentreranno per metà su neodiplomati e neolaureati, in particolare nelle discipline STEM, con il 60% delle posizioni destinate a sedi e impianti coinvolti in nuovi investimenti. Il 40% delle nuove risorse sarà costituito da donne con un percorso di studi di alta formazione.