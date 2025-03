La situazione energetica a Cuba si fa sempre più critica. Oggi, una vasta porzione dell’isola, precisamente il 42%, sarà interessata da un blackout programmato, ormai diventato una triste routine quotidiana per la popolazione. La causa principale di questa drastica misura è lo stop alla produzione di energia nella maggior parte delle centrali termoelettriche del Paese, dovuto a una combinazione di guasti tecnici e mancanza di combustibile.

Centrali Elettriche Al Collasso

A fornire il quadro allarmante è la compagnia statale Union Eletrica, che ha reso noto come, a fronte di una domanda di energia elettrica che si attesta sui 3.240 megawatt, le poche centrali nazionali ancora operative – strutture vetuste, con oltre 40 anni di servizio e spesso soggette a scarsa manutenzione – riescano a generare al massimo 1.310 megawatt.

Numeri Impietosi: Impianti Fermi per Diverse Ragioni

Nel dettaglio, ben 7 delle 20 centrali elettriche ancora in esercizio risultano attualmente ferme per interventi di manutenzione. La situazione è ulteriormente aggravata dal fatto che altre 78 centrali sono completamente fuori uso a causa della penuria di gasolio, il combustibile necessario per il loro funzionamento.

Una Crisi che Viene da Lontano

I problemi di approvvigionamento energetico a Cuba non sono una novità. Già dall’agosto dello scorso anno, la popolazione è costretta a convivere con razionamenti giornalieri di energia elettrica che si protraggono per diverse ore al giorno, a causa di guasti ripetuti e della cronica carenza di combustibili. La situazione ha subito un ulteriore peggioramento a partire dal mese di ottobre, quando una serie di eventi naturali avversi – tra cui due uragani e due terremoti – hanno causato tre blackout totali a livello nazionale e hanno inflitto ulteriori danni alla già precaria rete elettrica del Paese.