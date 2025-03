Dal 29 marzo al 1° aprile, la Fiera di Brescia si trasformerà nel cuore pulsante della cultura del barbecue e della cucina all’aria aperta con l’edizione 2025 di BBQ Expo, l’unica manifestazione in Italia interamente dedicata a quest’arte culinaria. I visitatori potranno ammirare e degustare un’ampia gamma di novità di prodotto, capaci di sorprendere anche i palati più esigenti.

Innovazione nel Gusto: Salumi al Gin e Mixology Sotto le Stelle

Tra le tendenze più curiose e innovative spiccano i salumi al gin, una creazione inattesa che fonde la tradizione norcina con il mondo della mixology. Questa idea è nata dalla mente di Mauro Schiavo con il suo Bugin, un prodotto che unisce l’esperienza nel campo dei cocktail con la qualità delle carni piemontesi. La sperimentazione ha portato a “massaggiare” i salumi con un distillato le cui botaniche si sposano perfettamente con quelle utilizzate in cottura. Sulla stessa lunghezza d’onda si muove Duroc Gin, un distillato realizzato in una distilleria carbon free e confezionato con materiali ecologici, studiato appositamente per esaltare i sapori del barbecue, con un tocco agrumato e una nota affumicata data dal cardamomo nero.

Salse Gourmet e Spezie d’Eccellenza per un BBQ Indimenticabile

L’innovazione non si ferma ai salumi e ai distillati, ma coinvolge anche il mondo dei condimenti. Venequ, un’azienda che nasce dall’incontro tra Venezia e il mondo del barbecue, presenterà una linea di salse gourmet e miscele di spezie di altissima qualità, affondando le radici nella tradizione commerciale della Serenissima. La ricerca di aromi unici è anche la cifra distintiva di Sidea Spezie, che combina metodi tradizionali e moderne tecnologie per offrire prodotti in grado di mantenere intatte le proprietà organolettiche delle spezie.

Materie Prime di Qualità: L’Importanza del Pane e della Carne

Un vero BBQ non può prescindere da materie prime di eccellenza. American Bun porterà in fiera il sogno del panino americano, con i suoi bun di patate artigianali perfetti per hamburger, frutto di anni di studio e di una ricetta brevettata. Per quanto riguarda la carne, Macelleria Bonetti promuoverà la valorizzazione dell’intero bovino per sensibilizzare contro lo spreco, mentre Bellini Carni presenterà il suo marchio premium La Marblet. Il Vecchio Piero illustrerà le qualità della Simmental Bavarese, adatta sia per tagli da barbecue che per la cucina tradizionale. Macelleria Mastra Alebardi presenterà tagli pregiati come la Barbina Franciacortina, mentre Il Carnadiere offrirà una selezione di carni internazionali di alta gamma.

Design e Tecnologia per la Cucina Outdoor del Futuro

L’innovazione a BBQ Expo non riguarda solo il cibo, ma anche gli strumenti e gli spazi dedicati alla cucina all’aperto. Vittinox presenterà “Nuvola”, una cucina ad isola da esterno dal design sorprendente che sembra fluttuare nell’aria, dotata di ogni comfort per la convivialità. Flammkraft esporrà la sua linea di barbecue e moduli cucina di fascia alta, realizzati in Germania con un design elegante e prestazioni eccezionali grazie alla tecnologia a infrarossi a gas. Bonton Barbecue proporrà un BBQ a pellet con display touchscreen e un innovativo sistema di raccolta dei liquidi esausti. Clementi Forni si distinguerà per l’utilizzo dell’acciaio corten, mentre Ugo di Universo Grill presenterà un forno a carbone vegetale a basse emissioni. La polacca Borniak porterà la sua nuova linea di fumaioli in acciaio inox.

Sostenibilità e Riduzione degli Sprechi: Un Focus Importante

La sostenibilità sarà un tema centrale a BBQ Expo 2025. Le celle Dry Ager® mostreranno come la tecnologia all’avanguardia possa garantire alte performance, basso consumo energetico e riduzione degli sprechi alimentari.

Showcooking e Masterclass per Tutti gli Appassionati

Il programma della fiera prevede oltre 14 showcooking e circa 30 masterclass, pensati per soddisfare sia i neofiti che i professionisti del settore. Nell’area esterna, gli espositori offriranno dimostrazioni pratiche dei loro dispositivi a fiamma viva. Ad arricchire l’evento ci saranno rinomati Pit Master come Riccardo D’Amaro e Alberto Maggiora “The Butcher Real”.