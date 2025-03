Dalla mente creativa di Piaggio Fast Forward (PFF), la società del Gruppo Piaggio con sede a Boston, arrivano novità dirompenti nel mondo della logistica e della movimentazione merci. L’azienda, focalizzata sulla robotica del futuro, ha sviluppato due tecnologie innovative – Forward Following e Trips for kilo™ – destinate a ridefinire la collaborazione tra uomo e robot, incrementando l’efficienza e la produttività in svariati settori. Queste novità saranno presentate in anteprima mondiale a ProMat 2025, l’evento di riferimento per la logistica che si terrà a Chicago a metà marzo.

Forward Following: il robot che segue l’uomo, in ogni direzione

Immaginate un robot in grado di seguirvi in modo autonomo, anticipando i vostri movimenti e adattandosi al vostro passo, sia che lo precediate sia che lo seguiate. Questa è la promessa di Forward Following, la tecnologia rivoluzionaria sviluppata da PFF. Grazie a un sistema avanzato e a una app dedicata, il robot kilo™ si connette all’operatore e impara intuitivamente il percorso da seguire, liberando le mani e rendendo più fluido e sicuro lo spostamento di materiali anche in ambienti complessi. Un design centrato sull’utente, nato dall’ascolto delle esigenze di chi lavora quotidianamente nella logistica, per garantire comfort, facilità d’uso e massima sicurezza.

Trips for kilo™: percorsi predefiniti per la massima autonomia

La seconda novità, Trips for kilo™, amplia ulteriormente le capacità autonome del robot. Questa funzionalità permette di registrare un numero illimitato di percorsi specifici, memorizzandoli nel robot kilo™ per utilizzi futuri. Con pochi tocchi sull’app, è possibile inviare il robot a percorrere queste rotte pre-programmate in completa autonomia, ottimizzando i flussi di lavoro e riducendo i tempi morti.

La “Smart Behaviors Library”: il segreto di una robotica sicura

Il cuore pulsante della robotica PFF risiede nella Smart Behaviors Library, un database immenso che raccoglie e analizza i movimenti umani in interazione con altri individui e oggetti. Con oltre 10.000 sequenze e 22,6 milioni di fotogrammi di dati di movimento 3D, questo archivio unico al mondo permette ai robot PFF di operare con sicurezza negli spazi condivisi con le persone. L’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico applicati a questo database garantiscono comportamenti robotici prevedibili, testati e certificati, aprendo la strada a un impiego sicuro anche negli ambienti più dinamici e affollati.

kilo™: il robot collaborativo pronto a tutto

kilo™ è il robot mobile collaborativo progettato da PFF per lavorare fianco a fianco con le persone, eliminando i rischi legati alla movimentazione ripetitiva di carichi pesanti. Con una capacità di carico fino a 130 kg e una velocità massima di 5 km/h, questo pianale robotizzato a quattro ruote è ideale per lo spostamento di materiali in diversi settori: dalla produzione all’immagazzinamento, dalla logistica alla gestione degli impianti. “La nostra tecnologia robotica sta potenziando la forza lavoro in tutto il mondo. kilo™ offre opzioni personalizzabili con la possibilità di utilizzare gli strumenti software più innovativi per gestire il rapporto uomo-robot”, ha dichiarato Greg Lynn, nella foto, CEO di Piaggio Fast Forward. “La tecnologia autonoma di PFF consente ai nostri robot di muoversi in sicurezza con e intorno ai lavoratori in ambienti complessi, snellendo i flussi e aumentandone la produttività, nell’industria manifatturiera e in qualsiasi settore che si basi sullo spostamento di merci”, ha aggiunto Lynn.

Anche Tyson Phillips, Senior Manager, Smart Behaviors di Piaggio Fast Forward, sottolinea l’importanza dell’intelligenza artificiale per la sicurezza: “In PFF utilizziamo l’apprendimento automatico e l’intelligenza artificiale come ausilio per vagliare milioni di fotogrammi di interazioni umane reali, con l’obiettivo di individuare le caratteristiche più importanti per comprendere il comportamento delle persone e produrre esattamente il comportamento che ci si aspetterebbe. Una migliore comprensione sociale e un comportamento più prevedibile portano a interazioni più sicure tra robot e umani a un livello più personale”. kilo™ è progettato per essere “ready to use”, senza richiedere infrastrutture complesse o formazione specialistica, e può essere facilmente adattato a diverse esigenze grazie alla possibilità di equipaggiarlo con carrelli o scaffali specifici per ogni settore.

Piaggio Fast Forward: innovazione made in Boston con DNA italiano

Nata nel 2015 a Boston per volontà del Gruppo Piaggio, Piaggio Fast Forward si distingue per la sua missione: creare soluzioni tecnologiche all’avanguardia per migliorare gli ambienti di vita e di lavoro. Oltre a kilo™, PFF ha sviluppato gita® e gitamini®, robot da carico pensati per seguire le persone nella vita quotidiana. La tecnologia di inseguimento, vero fiore all’occhiello dell’azienda, è stata poi adattata per applicazioni professionali in settori come la produzione, l’edilizia, la gestione degli impianti e gli aeroporti. Ma l’innovazione di PFF non si ferma alla robotica terrestre: l’azienda è impegnata anche nello sviluppo di sensori radar avanzati per la sicurezza delle due ruote, come il PFF Rider Assistance Solution, già presente sulla nuova Moto Guzzi Stelvio, un sistema che promette di elevare gli standard di sicurezza per i motociclisti.