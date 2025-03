Il gigante assicurativo triestino Generali ha annunciato risultati finanziari 2024 che superano le aspettative, proiettando il Leone di Trieste in una nuova era di crescita e redditività. L’anno appena concluso non solo ha visto il gruppo archiviare con successo il piano strategico “Lifetime Partner 24: Driving Growth”, ma ha anche segnato primati storici in termini di risultato operativo e utile netto normalizzato. Un traguardo che pone basi solide per il futuro, con un occhio di riguardo alla remunerazione degli azionisti e all’innovazione tecnologica.

Performance 2024 da record: i numeri parlano chiaro

L’anno 2024 si chiude con il botto per Generali. I premi lordi hanno raggiunto quota 95,2 miliardi di euro, un balzo del 14,9% rispetto all’anno precedente. A trainare questa crescita sono stati in particolare i segmenti Vita (+19,2%) e Danni (+7,7%), dimostrando la forza e la diversificazione del business del gruppo. Ottima anche la raccolta netta Vita, che si attesta a 9,7 miliardi di euro, spinta dalle polizze unit-linked e puro rischio e malattia, prodotti sempre più apprezzati dai clienti.

La solidità del business assicurativo si riflette anche nel Combined Ratio (CoR), indicatore chiave di redditività nel settore Danni, che si conferma al 94,0%. Ancora più significativo il miglioramento del CoR non attualizzato, sceso al 95,9% grazie all’efficienza operativa.

Ma il dato più eclatante è il risultato operativo record, che si impenna a 7,3 miliardi di euro (+8,2%). Tutti i segmenti di business hanno contribuito a questo successo, con un ruolo di primo piano per Asset & Wealth Management, la divisione che gestisce patrimoni e attività finanziarie. Di pari passo cresce l’utile netto normalizzato, che tocca i 3,8 miliardi di euro (+5,4%), il valore più alto mai raggiunto nella storia di Generali.

Un altro indicatore di salute del gruppo è la crescita degli Asset Under Management (AUM), ovvero il totale delle attività gestite, che raggiungono l’impressionante cifra di 863 miliardi di euro (+31,6%). Un incremento dovuto sia alla raccolta netta positiva sia al consolidamento di Conning Holdings Limited, società acquisita nel corso dell’anno.

Nonostante gli investimenti e le acquisizioni, Generali mantiene una posizione di capitale solida, con il Solvency Ratio al 210%. Questo indicatore, che misura la capacità del gruppo di far fronte ai propri impegni, si conferma ben al di sopra dei requisiti regolamentari.

Dividendo in crescita a 1,43 euro per azione: gli azionisti sorridono

Le ottime performance del 2024 si traducono in una pioggia di euro per gli azionisti. Generali ha annunciato la proposta di un dividendo per azione di 1,43 euro, in aumento dell’11,7% rispetto all’anno precedente. Una scelta che conferma l’attenzione del gruppo alla crescita della remunerazione degli azionisti, uno dei pilastri del nuovo piano strategico “Lifetime Partner 27: Driving Excellence”.

“Lifetime Partner 27: Driving Excellence”: il futuro è già qui

Il successo del piano “Lifetime Partner 24: Driving Growth” è solo il punto di partenza. Generali guarda avanti con ambizione, lanciando il nuovo piano strategico “Lifetime Partner 27: Driving Excellence”. Un programma che punta a consolidare la leadership globale del gruppo nel settore assicurativo e dell’asset management, con una forte spinta all’innovazione tecnologica e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale (AI) e dei dati.

L’obiettivo è intercettare in modo sempre più preciso i bisogni dei clienti, cogliere le opportunità offerte dai trend emergenti e, soprattutto, generare una forte crescita degli utili, una solida generazione di cassa e una maggiore remunerazione per gli azionisti.

Le parole del Group CEO, Philippe Donnet

Philippe Donnet, nella foto, Group CEO di Generali, ha commentato con entusiasmo i risultati raggiunti e delineato le prospettive future: “Nel 2024 Generali ha raggiunto risultati eccellenti e ha portato a termine con successo il piano strategico ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth’, superando tutti i target finanziari. Questi risultati riflettono inoltre la nostra capacità di generare una crescita organica costante in ogni segmento attraverso le iniziative di management che abbiamo implementato, integrando al tempo stesso con successo le società acquisite. Il Gruppo si trova oggi nella posizione più forte di sempre, come dimostrano il risultato operativo e l’utile netto normalizzato a livelli record: un traguardo che siamo riusciti a raggiungere grazie all’impegno e alla passione delle nostre persone e della nostra rete distributiva. Proseguiamo nel percorso di trasformazione e diversificazione del Gruppo in un leader globale integrato dell’assicurazione e dell’asset management e siamo ora pienamente focalizzati nell’accelerare il perseguimento dell’eccellenza. Il nostro nuovo ambizioso piano ‘Lifetime Partner 27: Driving Excellence’ porterà una forte crescita degli utili, una solida generazione di cassa e una maggiore remunerazione per gli azionisti, grazie all’ulteriore sviluppo dell’AI e dei dati che ci permetteranno di intercettare i bisogni dei clienti in continuo cambiamento e le opportunità derivanti dai trend emergenti”.