Il gruppo Cy4Gate, leader nel settore della cyber security e cyber intelligence, prosegue con decisione il suo percorso di espansione e consolidamento. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato i risultati del bilancio 2024, evidenziando una solida crescita trainata dai settori Defence, Corporate e Forensic Italia. Nonostante un contesto internazionale complesso, l’azienda romana guarda al futuro con ottimismo, forte di un portafoglio ordini in crescita e di una pipeline commerciale promettente.

Ordini in crescita del 15% e backlog record: segnali di solidità per il futuro

Il 2024 si chiude con un dato particolarmente significativo: l’acquisizione di ordini per 84 milioni di euro, un balzo del 15% rispetto all’anno precedente. Questo incremento testimonia la validità della strategia aziendale e la crescente fiducia che i clienti ripongono nelle soluzioni Cy4Gate. A rafforzare ulteriormente le prospettive future, si segnala la creazione di un solido backlog (ordini acquisiti non ancora fatturati) pari a 36 milioni di euro, con un incremento del 40% rispetto al 2023. Nei primi mesi del 2025, l’azienda ha già acquisito nuove commesse per circa 22 milioni di euro, confermando un trend positivo e dinamico.

Guidance 2025: obiettivi ambiziosi e visibilità sul futuro

Forte di questi risultati, Cy4Gate ha delineato una guidance per il 2025 che punta a un’ulteriore crescita. L’azienda prevede ricavi in un range tra 84 e 87 milioni di euro. Un elemento di grande solidità è rappresentato dal backlog e dai contratti recurring, che assicurano circa 67 milioni di euro di ricavi, offrendo una notevole visibilità sull’andamento futuro. A questi, si aggiunge una pipeline commerciale con una potenziale conversione di circa 19 milioni di euro.

Principali dati consolidati 2024: valore della produzione e ricavi in aumento

Analizzando i dati consolidati del 2024, il valore della produzione si attesta a 75,1 milioni di euro, con un aumento del 10% rispetto ai 68,3 milioni del 2023. I ricavi seguono un andamento simile, raggiungendo 72,4 milioni di euro (+9% rispetto ai 66,5 milioni del 2023). Questa crescita è attribuibile alle performance positive nei settori Defence, Forensic Italia e Corporate, quest’ultimo trainato anche dalle attività di M&A (acquisizioni e fusioni). Tuttavia, il gruppo sottolinea come le instabilità geopolitiche internazionali abbiano influito negativamente sulle aggiudicazioni di commesse nella Forensic Intelligence estera, penalizzando i ricavi in questo specifico segmento.

EBITDA e marginalità: solidità nonostante le sfide

L’EBITDA si attesta a 12,0 milioni di euro, in linea con i 12,1 milioni del 2023, con un EBITDA Margin del 16% (rispetto al 18% dell’anno precedente). La marginalità risente della contrazione dei ricavi nella Forensic Intelligence estera, business ad alta profittabilità, solo parzialmente compensata dalle performance in altri settori. L’EBIT risulta negativo per 9,5 milioni di euro, un decremento rispetto al dato negativo di 4,7 milioni del 2023, principalmente a causa dell’aumento degli ammortamenti legati a software specialistici e investimenti in ricerca e sviluppo. La perdita d’esercizio si attesta a 5,6 milioni di euro, migliorando comunque rispetto alla perdita di 8,9 milioni del 2023 grazie a un impatto fiscale positivo.

Patrimonio netto solido e PFN negativa per investimenti strategici

Il Patrimonio Netto si conferma solido, attestandosi a 102,3 milioni di euro, pur in lieve calo rispetto ai 111,1 milioni del 2023 a causa della perdita d’esercizio. La Posizione Finanziaria Netta (PFN) è cash negative per 26,7 milioni di euro. Questo dato, in aumento rispetto ai 7,9 milioni di euro di PFN negativa del 2023, riflette le scelte strategiche di investimento del gruppo, in particolare l’acquisizione di XTN Cognitive Security, i Capex di periodo, l’aumento della quota in Diateam e l’acquisto di azioni proprie.

Le dichiarazioni del CEO Emanuele Galtieri

Emanuele Galtieri, nella foto, CEO & General Manager di Cy4Gate Group, ha commentato con soddisfazione i risultati raggiunti: “I risultati approvati dal Consiglio di Amministrazione confermano un trend di crescita dell’azienda sia organica che connessa all’ M&A. Il 2024 è stato un anno di sviluppo e consolidamento, che ha visto un incremento del 15% degli ordini e un backlog in forte crescita (+40%), segnali concreti della validità della nostra strategia e della fiducia dei clienti nelle nostre soluzioni. Guardando al 2025, ci aspettiamo ricavi tra gli 84 e gli 87 milioni di euro, con una importante visibilità sulla pipeline commerciale e con ricavi attesi da ordini e attività ricorrenti di circa 67 milioni di euro (circa +25% rispetto a marzo 2024). Sono numeri che corroborano e rafforzano le previsioni sulle performance del 2025 confermando, al contempo, la nostra nitida visione delle richieste dei nostri clienti. Desidero ringraziare Marco Latini per il prezioso contributo dato in questi anni alla Società e augurargli il meglio per il futuro. Diamo un caloroso benvenuto ad Arianna Ciccolella, nostro nuovo CFO, e formuliamo gli auguri di buon lavoro nel nuovo incarico ad Alessia Pisoni, nominata Investor Relator dell’Azienda: il loro talento sarà determinante per il nostro percorso di crescita. Continueremo a investire in innovazione e nelle nostre persone, con l’obiettivo di creare sempre più valore per tutti i nostri stakeholders. Guardiamo al futuro con determinazione, consapevoli che il nostro impegno e la nostra capacità di innovare saranno le leve fondamentali per affrontare le sfide che ci attendono e rafforzare ulteriormente la posizione di Cy4Gate nel panorama nazionale e internazionale”.