DOC Pharma, precedentemente nota come DOC Generici, azienda leader nel panorama italiano dei farmaci generici e parte del gruppo statunitense di private equity TPG, con partecipazione di ICG, prosegue nella sua strategia di crescita e diversificazione. La società ha recentemente finalizzato l’acquisizione del ramo d’azienda di Geofarma S.r.l., focalizzato sullo sviluppo e la commercializzazione di integratori nutraceutici. L’operazione segna un passo importante per DOC Pharma nel settore del benessere, con un’attenzione particolare alle soluzioni per la salute osteoarticolare.

Dettagli dell’Operazione e Nuova Società

L’acquisizione è stata strutturata attraverso un processo articolato. Inizialmente, il ramo d’azienda di Geofarma è stato conferito in una società di nuova costituzione, denominata DOC Nutra S.r.l. Successivamente, DOC Pharma ha proceduto all’acquisto dell’intero capitale sociale di DOC Nutra S.r.l., assumendo così il controllo completo delle attività nutraceutiche precedentemente gestite da Geofarma.

Il Ruolo dei Consulenti Legali e Finanziari

Per la complessa operazione di acquisizione, DOC Pharma si è avvalsa della consulenza legale dello studio Bird & Bird. Il team legale che ha affiancato DOC Pharma è stato guidato dal partner Alberto Salvadè, coadiuvato dal senior counsel Maurizio Pinto e dall’associate Vanessa Sebastianutti, curando gli aspetti corporate dell’operazione.

Geofarma, dal canto suo, è stata assistita dallo studio Deloitte Legal. Il team di Deloitte Legal, composto dall’of counsel Vito Lopedote, dal senior associate Alessandro Liverano e dall’associate Luca Alessandrino, si è occupato degli aspetti corporate. Per gli aspetti fiscali, Geofarma si è affidata a Deloitte STS, con un team guidato dall’equity partner Daniele Terenzi, dal senior manager Giorgio Piccinini e dalla supervisor Sara Necci. La redazione del piano industriale è stata curata da Virgilio Picca di Orienta.