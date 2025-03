L’inizio settimana sui mercati finanziari si è tinto di nero. Le parole del Presidente Donald Trump, che non ha escluso la possibilità di una recessione economica negli Stati Uniti, hanno scatenato un’ondata di vendite a Wall Street. Il Nasdaq ha subito un vero e proprio tracollo (-4%), trascinando con sé colossi tecnologici come Nvidia, Apple e Microsoft. Ma a impressionare è stato soprattutto il crollo di Tesla (-15%), che ha visto volatilizzarsi oltre 100 miliardi di capitalizzazione a causa di un preoccupante calo delle vendite in Cina.

Azzerati i Guadagni Post-Elezioni

Con questo brusco risveglio, i principali indici di Wall Street hanno cancellato i guadagni accumulati dopo le elezioni presidenziali americane di novembre. Un segnale di nervosismo palpabile tra gli investitori, che ora temono per la tenuta dell’economia a stelle e strisce.

Le Dichiarazioni di Trump che Hanno Spaventato i Mercati

La miccia è stata innescata durante un’intervista a Fox News. Alla domanda diretta se si aspetta una recessione quest’anno, Trump ha risposto in maniera criptica: “Odio prevedere cose del genere. C’è un periodo di transizione, perché quello che stiamo facendo è molto grande”. Parole che, pur non confermando esplicitamente una recessione, hanno lasciato intendere uno scenario tutt’altro che roseo.

L’eco delle dichiarazioni del Tycoon si è propagato rapidamente anche sul mercato obbligazionario. I rendimenti dei Treasury a 10 anni sono scesi di 6 punti base, attestandosi al 4,24%, mentre i titoli a 2 anni, più sensibili alle decisioni della Fed, hanno subito una contrazione analoga, fermandosi al 3,94%.

La Casa Bianca Minimizza, Ma il Mercato Resta Nervoso

Di fronte al panico sui mercati, la Casa Bianca ha tentato di gettare acqua sul fuoco, sottolineando una presunta divergenza tra l’andamento di Wall Street e la solidità del tessuto economico americano. “Stiamo assistendo a una forte divergenza tra gli spiriti animali del mercato azionario e ciò che stiamo effettivamente vedendo accadere da parte delle aziende e dei leader aziendali, e quest’ultimo è ovviamente più significativo del primo perché riguarda ciò che riserva l’economia nel medio e lungo termine”, ha dichiarato il portavoce Kush Desai in una nota.

Tuttavia, questa rassicurazione sembra non aver convinto gli investitori, che rimangono in attesa dei prossimi dati economici chiave.

Sotto la Lente l’Inflazione e le Mosse della Fed

La settimana appena iniziata si preannuncia cruciale. L’attenzione è puntata soprattutto su mercoledì 12 marzo, giorno in cui verrà pubblicato l’indice dei prezzi al consumo di febbraio. Questo dato, il primo a coprire un mese intero sotto la nuova amministrazione Trump, sarà un banco di prova fondamentale per capire lo stato di salute dell’economia. La Federal Reserve osserverà con grande attenzione questi numeri in vista della prossima riunione del 18-19 marzo.

Ricordiamo che i segnali economici delle ultime settimane non sono stati incoraggianti. Venerdì scorso, il rapporto sull’occupazione ha evidenziato la creazione di soli 151.000 posti di lavoro a febbraio, al di sotto delle aspettative, con un aumento del tasso di disoccupazione al 4,1%.