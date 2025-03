Il recente annuncio su Truth Social ha scosso gli equilibri commerciali tra Stati Uniti e Canada. Il presidente Donald Trump ha reso noto che, a partire dal 12 marzo, entrerà in vigore una tariffa del 25% su tutto l’acciaio e l’alluminio importato dal Canada, in risposta a una misura adottata dall’Ontario che prevede un dazio del 25% sull’elettricità diretta negli USA.

Le misure e le reazioni

Nel suo messaggio, Trump ha esplicitato anche la richiesta che il Canada elimini immediatamente le tariffe sui prodotti caseari, che oscillano tra il 250% e il 390% e danneggiano gli agricoltori americani. Con toni decisi, il presidente ha minacciato di aumentare in modo sostanziale, a partire dal 2 aprile, i dazi sulle automobili in ingresso, misura che potrebbe avere ripercussioni significative sull’industria automobilistica canadese. Queste scelte dimostrano una strategia volta a proteggere le produzioni interne e a riequilibrare le relazioni commerciali. Ecco il suo messaggio integrale, direttamente da Truth: “Sulla base del fatto che l’Ontario, Canada, ha imposto una Tariffa del 25% sull'”Elettricità” proveniente negli Stati Uniti, ho incaricato il mio Segretario al Commercio di aggiungere una TARIFFA AGGIUNTIVA del 25%, portando al 50%, su TUTTO L’ACCIAIO e l’ALLUMINIO IN ARRIVO NEGLI STATI UNITI DAL CANADA, una delle NAZIONI CON LE TARIFFE PIÙ ALTE IN TUTTO IL MONDO. Questa entrerà in vigore DOMANI MATTINA, 12 marzo. Inoltre, il Canada deve immediatamente eliminare la sua Tariffa Anti-Agricoltori Americani dal 250% al 390% su vari prodotti caseari statunitensi, che è stata a lungo considerata oltraggiosa. Dichiarerò a breve un’Emergenza Nazionale sull’Elettricità all’interno dell’area minacciata. Questo permetterà agli Stati Uniti di fare rapidamente ciò che deve essere fatto per alleviare questa minaccia abusiva dal Canada. Se altre tariffe eclatanti e di lunga data non saranno anch’esse eliminate dal Canada, aumenterò in modo sostanziale, il 2 aprile, le Tariffe sulle Auto in arrivo negli Stati Uniti, il che, essenzialmente, chiuderà in modo permanente l’industria manifatturiera automobilistica in Canada. Quelle auto possono essere facilmente prodotte negli Stati Uniti! Inoltre, il Canada paga pochissimo per la Sicurezza Nazionale, affidandosi agli Stati Uniti per la protezione militare. Stiamo sovvenzionando il Canada per oltre 200 miliardi di dollari all’anno. PERCHÉ??? Questo non può continuare. L’unica cosa che ha senso è che il Canada diventi il nostro amato Cinquantunesimo Stato. Questo farebbe scomparire totalmente tutte le Tariffe e ogni altra cosa. Le tasse dei canadesi sarebbero ridotte in modo molto sostanziale, sarebbero più sicuri, militarmente e in altro modo, che mai, non ci sarebbe più un problema di confine settentrionale e la nazione più grande e potente del mondo diventerebbe più grande, migliore e più forte che mai — e il Canada ne farebbe una parte importante. La linea artificiale di separazione tracciata molti anni fa scomparirebbe finalmente e avremmo la Nazione più sicura e più bella ovunque nel mondo — e il vostro brillante inno, “O Canada”, continuerebbe a suonare, ma ora rappresentando un GRANDE e POTENTE STATO all’interno della più grande Nazione che il mondo abbia mai visto!”

Implicazioni economiche e industriali

L’intervento tariffario si inserisce in un contesto di forte rivalità economica. La decisione di applicare un supplemento sui metalli, raggiungendo così il 50% di dazio, evidenzia la volontà di contrastare le misure adottate dai partner commerciali. La mossa punta a tutelare settori strategici come quello dell’acciaio e dell’alluminio, ritenuti fondamentali per la produzione industriale nazionale, e si configura come una risposta alle crescenti pressioni internazionali.

Strategie per la sicurezza nazionale

Parallelamente ai provvedimenti tariffari, l’amministrazione Trump ha avanzato un piano per rafforzare la produzione di minerali essenziali negli Stati Uniti. L’idea di installare impianti di raffinazione nelle basi militari rappresenta un approccio innovativo per ridurre la dipendenza dalle importazioni, soprattutto in un settore in cui la Cina esercita una notevole influenza. Tale strategia, sebbene susciti qualche timore nel comparto minerario, mira a garantire che la sicurezza nazionale non venga compromessa da dinamiche commerciali internazionali.

Prospettive e scenari futuri

Il quadro delineato suggerisce uno scenario di forte tensione nei rapporti commerciali tra le due nazioni. La combinazione di misure tariffarie e strategie industriali potrebbe determinare un riallineamento degli equilibri economici e una nuova definizione delle priorità in ambito di sicurezza nazionale. La competitività internazionale e l’interesse a proteggere le produzioni interne rappresentano elementi chiave di questo complesso scenario, che si preannuncia ricco di sviluppi nei prossimi mesi.