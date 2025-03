Un importante sodalizio è nato a Roma per la promozione della lingua e della cultura italiana negli Stati Uniti. La National Italian American Foundation (NIAF) e la prestigiosa Società Dante Alighieri hanno siglato un accordo di collaborazione destinato a rafforzare i legami culturali tra Italia e Stati Uniti.

Firma a Palazzo Firenze: Un Momento Storico

La firma dell’accordo è avvenuta ieri, 10 marzo, presso la suggestiva cornice di Palazzo Firenze a Roma. A sancire l’intesa, i presidenti delle due istituzioni: Robert Allegrini, presidente della NIAF, e Andrea Riccardi, presidente della Società Dante Alighieri. Un momento significativo che segna l’inizio di una collaborazione strategica per la diffusione del patrimonio linguistico e culturale italiano oltreoceano (nella foto, un momento dell’incontro).

Obiettivo Comune: Promuovere l’Italiano negli USA

L’obiettivo principale di questa partnership è chiaro e ambizioso: promuovere congiuntamente la lingua e la cultura italiana negli Stati Uniti. Attraverso azioni coordinate e iniziative comuni, NIAF e Società Dante Alighieri mirano a raggiungere un pubblico sempre più ampio, accendendo un rinnovato interesse per la bellezza e la ricchezza della lingua di Dante.

La NIAF e la Riconquista della Lingua Italiana

Il presidente della NIAF, Robert Allegrini, ha espresso con forza l’importanza di questa iniziativa, sottolineando il ruolo cruciale della comunità italo-americana nella diffusione della lingua: “La lingua italiana è una lingua di cultura e tutti devono sapere che c’è una grande volontà da parte della comunità italo-americana di riappropriarsi della propria lingua”. Una dichiarazione che riflette l’impegno della NIAF nel risvegliare l’orgoglio linguistico e culturale all’interno della comunità italo-americana.

Un Patto per il Futuro della Cultura Italiana

La NIAF ha espresso il proprio orgoglio per questa partnership, definendola “importante” e strategica per la “preservazione e promozione della bella lingua e cultura italiana”. L’alleanza con la Società Dante Alighieri rappresenta un passo fondamentale per garantire un futuro prospero alla diffusione della c