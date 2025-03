Il mondo dell’odontoiatria compie un significativo passo avanti nell’era digitale. Align Technology, leader globale nei dispositivi medici ortodontici, ha annunciato il lancio di Align X-ray Insights, una soluzione software innovativa basata sull’intelligenza artificiale (AI). Questo strumento CADe (rilevamento assistito da computer) è progettato per automatizzare l’analisi delle radiografie 2D, offrendo ai medici un supporto avanzato nella diagnosi e nella pianificazione del trattamento.

Diagnosi Potenziata dall’Intelligenza Artificiale per l’Europa

La nuova tecnologia Align X-ray Insights è ora disponibile nei paesi dell’Unione Europea e nel Regno Unito. Integrandosi perfettamente con la piattaforma digitale Align™, questo software rappresenta un vero e proprio assistente virtuale per i dentisti, facilitando la diagnosi delle condizioni di salute orale, standardizzando le analisi radiografiche, ottimizzando i flussi di lavoro e, soprattutto, coinvolgendo maggiormente i pazienti nel percorso di cura.

Pazienti Più Informati e Fiduciosi

I primi feedback da parte dei medici che hanno testato Align X-ray Insights sono estremamente positivi. Un recente sondaggio rivela che nel 95% dei casi, la nuova tecnologia ha migliorato la comunicazione sulle condizioni di salute orale con i pazienti. Inoltre, il 91% dei medici ha concordato che il maggior coinvolgimento dei pazienti ha aumentato la loro fiducia e accettazione nei confronti delle procedure restaurative proposte.

Report Dettagliati e Funzionalità Avanzate

Dopo aver confermato la diagnosi, i medici possono sfruttare le funzionalità avanzate di Align X-ray Insights. Il software genera report dettagliati, mappature automatiche dei denti e sovrapposizioni a colori che evidenziano le anomalie radiografiche. Questi strumenti visivi e informativi si rivelano preziosi per informare in modo chiaro e comprensibile i pazienti e per pianificare il trattamento più adeguato.

Le capacità di rilevamento AI di Align X-ray Insights sono molteplici e includono:

Carie

Radiolucenza all’apice (infezioni alla radice del dente)

(infezioni alla radice del dente) Perdita di osso parodontale (malattia gengivale)

(malattia gengivale) Altre patologie dentali

Un Ecosistema Digitale Completo per la Salute Orale

Align X-ray Insights, utilizzato in sinergia con Align™ Oral Health Suite, amplia ulteriormente l’offerta digitale di Align Technology. Align™ Oral Health Suite è una suite completa che fornisce un quadro clinico esaustivo, favorendo dialoghi più efficaci e coinvolgenti sulla salute orale con i pazienti.

Con questo lancio, Align rafforza il suo impegno nella diagnostica dentale, offrendo una soluzione digitale avanzata per l’analisi radiografica. Questa nuova tecnologia si integra perfettamente con la tecnologia NIRI (Near Infra-Red Imaging) già presente negli scanner intraorali iTero e con le funzionalità di Oral Health Suite. L’obiettivo finale è quello di supportare e migliorare le decisioni cliniche e le priorità di pianificazione del trattamento medico basandosi su dati completi e integrati.

Le Dichiarazioni dei Leader di Align Technology

Simon Beard, vicepresidente esecutivo e direttore generale di Align Technology per l’EMEA, ha sottolineato l’importanza di questa innovazione: “Align X-ray Insights, con la sua più ampia applicabilità per i pazienti, rappresenta un progresso notevole nelle nostre soluzioni di odontoiatria restaurativa digitale. Integrando l’AI nell’analisi radiografica forniamo ai medici capacità diagnostiche più precise per migliorare i risultati per i pazienti. Questo lancio sottolinea il nostro impegno per l’innovazione e gli sforzi continuativi per l’espansione della nostra piattaforma digitale”.

Anche il professor Falk Schwendicke, direttore della clinica dentale presso l’Università di Monaco, ha espresso il suo entusiasmo: “È fantastico osservare l’integrazione di Align X-ray Insights nella piattaforma digitale di Align, che porta capacità di intelligenza artificiale diagnostica ai dentisti di tutto il mondo. Quando abbiamo iniziato il nostro percorso verso l’AI nella diagnostica dentale puntavamo a migliorare i risultati dei pazienti tramite diagnosi e decisioni terapeutiche migliori. Da allora abbiamo imparato che Align X-ray Insights offre ulteriore valore, promuove la comunicazione con i pazienti e facilita una reportistica completa e sistematica; combinare questo aspetto con i prodotti e i servizi già disponibili per gli utenti di Align è un netto progresso per l’odontoiatria digitale”.

Disponibilità e Prospettive Future

Align Technology aveva acquisito dentalXrai GmbH nel 2022, lavorando intensamente da allora per integrare la sua tecnologia di punta nella piattaforma digitale Align. Align X-ray Insights è un software basato sul cloud e accessibile da qualsiasi desktop o tablet, oltre che tramite integrazione con iTero.

La versione desktop/tablet sarà generalmente disponibile nell’Unione Europea e nel Regno Unito a partire dal 25 marzo 2025. La tecnologia sarà presentata al pubblico in occasione della fiera IDS di Colonia, in Germania, dal 25 al 29 marzo 2025.

È inoltre in corso l’integrazione di Align X-ray Insights con gli scanner intraorali iTero™, con un rilascio limitato sul mercato previsto a breve. Align X-ray Insights ha già ottenuto le autorizzazioni di legge in Europa, Regno Unito, Canada e Nuova Zelanda, e l’azienda prevede di estendere la disponibilità ad altri paesi, in attesa di ulteriori approvazioni, come l’autorizzazione 510K negli Stati Uniti d’America.