Una partnership di rilievo si profila nel settore dei veicoli commerciali pesanti. Ford Trucks, la divisione di Ford Otosan dedicata a questo segmento, e IVECO, marchio di punta di Iveco Group, hanno annunciato oggi la firma di un accordo vincolante di sviluppo congiunto. L’intesa, che trasforma in realtà operativa il Memorandum of Understanding esclusivo e non vincolante comunicato lo scorso 14 marzo, mira alla progettazione e ingegnerizzazione di una cabina completamente nuova per i camion pesanti.

Sviluppo Congiunto e Produzione Separata

L’accordo siglato delinea un quadro contrattuale ben definito per lo sviluppo collaborativo di una cabina di ultima generazione e, ove possibile, per l’approvvigionamento comune di componenti. Nonostante la collaborazione nello sviluppo, entrambe le aziende manterranno la produzione e l’assemblaggio della cabina nei propri stabilimenti. La differenziazione sarà garantita dalla personalizzazione del design e dalla commercializzazione dei prodotti con i rispettivi marchi, Ford Trucks e IVECO.

Obiettivi Ambiziosi: Sicurezza, Efficienza e Comfort

La nuova cabina nasce con l’obiettivo di rafforzare la competitività di entrambi i marchi in un mercato sempre più esigente. Un elemento chiave sarà la conformità al futuro Standard per la Visione Diretta dell’Unione Europea (EU DVS), una normativa sempre più stringente in termini di sicurezza stradale. Parallelamente, si punterà al miglioramento dell’aerodinamica, con conseguente riduzione delle emissioni di CO2, un tema centrale nell’agenda ambientale europea.

L’attenzione progettuale sarà focalizzata su quattro pilastri fondamentali: comfort della cabina, sicurezza, aerodinamica e modularità. Tutto ciò, senza trascurare l’efficienza dei costi e la totale compatibilità con ogni tipo di propulsore, anticipando le future evoluzioni tecnologiche del settore.

Produzione Prevista nel 2028 e Investimenti Condivisi

Le prime cabine frutto di questa partnership dovrebbero essere pronte per la produzione entro il 2028. Attraverso questo sforzo congiunto, Ford Trucks e IVECO puntano a realizzare una famiglia di cabine modulari di fascia alta, dotate di tecnologie all’avanguardia e superiori a quanto avrebbero potuto ottenere autonomamente. Un altro vantaggio significativo è rappresentato dal risparmio sugli investimenti, con una spesa totale stimata in 343 milioni di euro, da suddividersi tra le parti.

Dichiarazioni

Alla cerimonia di firma erano presenti figure di spicco delle due aziende, tra cui Güven Özyurt, General Manager di Ford Otosan, Emrah Duman, Vice President di Ford Trucks, Olof Persson, CEO di Iveco Group, e Luca Sra, President, Truck Business Unit, Iveco Group.

Emrah Duman, Vice President di Ford Trucks, ha espresso con forza l’impegno del marchio verso l’innovazione: “In Ford Trucks, siamo impegnati a far avanzare i confini dell’eccellenza nell’ingegneria. Questo accordo di sviluppo congiunto è una testimonianza della nostra capacità di progettare e sviluppare soluzioni all’avanguardia che non solo soddisfano, ma superano gli standard in evoluzione del settore. Unendo le forze con IVECO miglioriamo la nostra capacità di fornire cabine innovative e ad alte prestazioni, che stabiliranno nuovi parametri di riferimento in termini di sicurezza, aerodinamica e comfort del conducente, garantendo al contempo efficienza dei costi e conformità normativa.”

Luca Sra, nella foto, President, Truck Business Unit, Iveco Group, ha sottolineato l’importanza strategica della partnership: “Siamo entusiasti di portare la nostra partnership con Ford Trucks ad un livello superiore attraverso questo accordo. Condividendo l’esperienza ingegneristica e combinando le nostre forze, creeremo un prodotto che stabilirà nuovi standard in termini di sicurezza, efficienza, qualità e comfort del conducente. Questo accordo è una mossa strategica che permetterà sia a IVECO che a Ford Trucks di rimanere all’avanguardia del mercato, ben preparati a rispettare le nuove normative e a fornire qualità e valore eccezionali ai nostri clienti.”