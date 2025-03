Volkswagen (nella foto, il ceo Oliver Blume) archivia un 2024 difficile, segnato da una contrazione degli utili, ma riesce comunque a superare leggermente le aspettative degli analisti. La casa automobilistica tedesca, che aveva rivisto al ribasso le sue previsioni per ben due volte nel corso dell’anno precedente, ha presentato risultati finanziari che, pur in diminuzione rispetto al 2023, mostrano una tenuta superiore al previsto.

Margini in Restringimento, Ma Sopra le Attese

Il fatturato del gruppo ha raggiunto i 324,7 miliardi di euro, superando la stima di 321,65 miliardi. Tuttavia, il risultato operativo si è attestato a 19,1 miliardi di euro, registrando un calo del 15% rispetto al 2023. Nonostante questa contrazione, la cifra si posiziona al di sopra delle previsioni più pessimistiche degli analisti (17,92 miliardi) e si avvicina alla fascia alta delle stime (18,19 miliardi).

Il margine operativo si è attestato al 5,9%, in calo rispetto al 7% del 2023, ma anch’esso leggermente superiore alle attese del mercato, che si fermavano al 5,72%. L’utile netto per il 2024 ha subito una contrazione più marcata, diminuendo del 30,6% a 12,39 miliardi di euro.

Costi Straordinari e Debolezza del Mercato Cinese

Il calo dell’utile operativo è principalmente attribuibile a un aumento dei costi fissi, gravati da spese straordinarie per 2,6 miliardi di euro, destinate in particolare alla ristrutturazione del gruppo.

Le vendite di veicoli si sono fermate a 9 milioni di unità, leggermente al di sotto delle aspettative di 9,11 milioni e in calo rispetto ai 9,4 milioni del 2023. La debole performance in Cina ha pesato negativamente sui risultati complessivi, mentre in Europa e Nord America le vendite sono rimaste sostanzialmente stabili.

Performance Contrastanti tra le Divisioni

Analizzando le performance delle singole divisioni, emergono andamenti diversi. Il core brand group ha registrato un utile operativo di 6,96 miliardi di euro, leggermente inferiore ai 7,24 miliardi previsti, con un margine del 5%.

Il settore Progressive ha subito un calo più significativo, con un utile di 3,9 miliardi di euro, ben al di sotto dei 4,44 miliardi stimati. Questa divisione è stata penalizzata dalle spese di ristrutturazione dello stabilimento di Bruxelles e da una forte concorrenza nel mercato.

Il comparto Sport & Luxury ha raggiunto un utile operativo di 5,3 miliardi di euro, in linea con le aspettative ma inferiore ai 6,94 miliardi del 2023, a causa dell’aumento dei costi di sviluppo e digitalizzazione. Il segmento Financial Services ha confermato le previsioni, chiudendo con un utile di 3,1 miliardi di euro.

Liquidità in Calo e Investimenti Stabili

Sul fronte della liquidità, il flusso di cassa operativo dell’area Automotive si è attestato a 5 miliardi di euro, nettamente inferiore ai 10,7 miliardi dell’anno precedente, ma in linea con le aspettative di 5,2 miliardi. La liquidità netta è scesa a 36 miliardi di euro rispetto ai 40 miliardi del 2023.

Le spese in ricerca e sviluppo hanno raggiunto i 21,6 miliardi di euro, allineandosi alle previsioni, mentre l’investment ratio del 2024 è stato del 14,3%. Per il 2025, è prevista una riduzione di questo valore, con un obiettivo compreso tra il 12% e il 13%.

Previsioni 2025 Prudenti e Dividendo in Diminuzione

Volkswagen ha presentato stime prudenti per il 2025, prevedendo un margine operativo tra il 5,5% e il 6,5%. Sebbene in leggero miglioramento rispetto al 5,9% del 2024, questo valore rimane contenuto rispetto ai livelli pre-pandemia.

La casa automobilistica ha inoltre annunciato un dividendo di 6,36 euro per azione privilegiata, in calo rispetto ai 9,06 euro del 2023. Questa riduzione riflette l’impatto delle misure di riduzione dei costi, che includono tagli di posti di lavoro e la contrazione della capacità produttiva, annunciate lo scorso dicembre.

Volkswagen prevede per il 2025 una crescita dei ricavi fino al +5% e un cash flow dell’auto compreso tra i 2 e i 5 miliardi di euro, tenendo conto di investimenti e costi di ristrutturazione. La liquidità netta è attesa tra i 34 e i 37 miliardi di euro.

Sfide All’Orizzonte: Incertezza e Competizione

Il contesto in cui Volkswagen si muove nel 2025 rimane complesso e ricco di sfide. La casa automobilistica dovrà affrontare un quadro globale caratterizzato da incertezza politica, crescenti restrizioni commerciali e tensioni geopolitiche, una concorrenza sempre più intensa, volatilità dei mercati delle materie prime, dell’energia e dei cambi, e requisiti più severi in materia di emissioni.