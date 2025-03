Nel 2024 si conferma il trend di miglioramento per la qualità dell’aria in Italia, un progresso continuo seppur graduale. Nonostante questo scenario incoraggiante, persistono aree critiche nel Paese che richiedono particolare attenzione. Il quadro emerge dall’informativa annuale del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA), un rapporto sintetico e autorevole elaborato dagli esperti di Ispra e delle Agenzie ambientali di Regioni e Province autonome.

Particolato Fine PM2,5: Livelli nella Norma, Una Prima Volta

Una notizia positiva riguarda il particolato atmosferico fine PM2,5. Per la prima volta da quando vengono effettuati i monitoraggi, i livelli di PM2,5 rientrano nella norma, attestandosi al di sotto del valore limite consentito di 25 microgrammi per metro cubo. Questo dato conferma una tendenza positiva degli ultimi quattro anni, con solo sporadici superamenti in pochissime stazioni di rilevamento. Si registra anche una modesta riduzione del 3,1% rispetto ai valori medi dell’ultimo decennio.

PM10: Limiti Annuali Rispettati, Ma Allerta per i Valori Giornalieri

Anche per il PM10, il quadro generale è positivo per quanto riguarda i valori limite annuali, che risultano rispettati su tutto il territorio nazionale, ad eccezione di isolati casi. Tuttavia, la criticità si concentra sui valori giornalieri. Il limite giornaliero di 50 microgrammi per metro cubo, da non superare per più di 35 giorni all’anno, è stato sforato in 96 stazioni, pari al 17% dei casi. Questi superamenti si sono verificati soprattutto nell’area del bacino padano, a Napoli e in alcuni comuni della pianura campana, nella Valle del Sacco (Fr). Si segnalano casi isolati anche nella Piana Lucchese, a Terni, Colleferro (Rm), nella pianura Venafrana (Is), a Palermo e Catania. Nonostante queste criticità localizzate, è importante sottolineare una riduzione media di circa il 20% dei superamenti rispetto alla media del decennio 2014-2023.

Biossido di Azoto NO2: Concentrazioni in Discesa, Rispetto dei Limiti Diffuso

Le concentrazioni di biossido di azoto NO2 continuano a seguire un trend positivo di discesa. Il valore limite annuale di 40 microgrammi per metro cubo è stato rispettato nella stragrande maggioranza delle stazioni di monitoraggio: ben 606 su 617, pari al 98% dei casi. Superamenti circoscritti si sono registrati solo in prossimità di aree ad alto flusso di traffico stradale nei centri urbani di Torino, Genova, Roma, Napoli, Catania, Palermo e nell’agglomerato di Milano.

Ozono: Ancora Troppi Superamenti, Situazione Preoccupante

La nota dolente riguarda l’ozono. La situazione per questo inquinante atmosferico rimane negativa. L’obiettivo a lungo termine (OLT) per la protezione della salute umana è stato rispettato solo in 55 stazioni su 343, ovvero in appena il 16% delle stazioni con copertura temporale sufficiente. Ancora più preoccupante è il dato sui superamenti prolungati: l’OLT è stato superato per più di 25 giorni in ben 149 stazioni, pari al 43% del totale.

Nuove Sfide con la Direttiva Europea 2030

Sebbene i dati del 2024 mostrino un quadro in miglioramento, il rapporto SNPA sottolinea come la nuova Direttiva europea, in vigore dal 2030, imporrà livelli di qualità dell’aria molto più stringenti degli attuali. Questo significa che anche nelle aree dove oggi i limiti di legge sono rispettati, saranno necessarie azioni concrete a breve-medio termine per ridurre ulteriormente le emissioni inquinanti. La sfida per l’Italia è quella di accelerare gli interventi per garantire un’aria sempre più pulita e salubre per tutti i cittadini, in linea con gli standard europei del futuro.