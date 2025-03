Nexi, nella foto l’a .d. Paolo Bertoluzzo, la principale PayTech italiana, annuncia un’operazione finanziaria di grande rilievo: la sottoscrizione di un finanziamento da 2,9 miliardi di euro. Questa mossa strategica non solo rafforza la solidità finanziaria del Gruppo, ma proietta Nexi verso un futuro di crescita e stabilità.

Richiesta Record dal Mercato: Operazione Oversubscribed

Inizialmente concepito come un rifinanziamento da 2 miliardi di euro delle linee di credito in scadenza nel 2026, l’operazione ha suscitato un interesse straordinario da parte del mercato. La domanda ha superato ampiamente l’offerta (è stata “oversubscribed”), confermando la forte fiducia degli investitori nella strategia e nella solidità di Nexi. Questo successo ha permesso a Nexi di aumentare l’importo del finanziamento, portandolo a 2,9 miliardi di euro.

Scadenze Debitorie Diluite fino al 2027

Questo ingente flusso di capitali, combinato con la liquidità già presente nel bilancio di Nexi, consente di coprire la maggior parte delle scadenze del debito fino al 2027. Un respiro di sollievo per l’azienda, che si mette al riparo da eventuali turbolenze finanziarie nel medio termine.

Struttura del Finanziamento: Term Facilities e Linea di Credito Rotativa potenziata

Il finanziamento si articola in due componenti principali:

Term facilities: per un valore complessivo di 1,9 miliardi di euro , con scadenza “bullet” nel 2030. Una “bullet maturity” significa che l’intero capitale viene rimborsato in un’unica soluzione alla scadenza finale, alleggerendo la pressione sui flussi di cassa nel periodo intermedio.

per un valore complessivo di , con scadenza “bullet” nel 2030. Una “bullet maturity” significa che l’intero capitale viene rimborsato in un’unica soluzione alla scadenza finale, alleggerendo la pressione sui flussi di cassa nel periodo intermedio. Linea di credito rotativa (RCF) committed: da 1 miliardo di euro, anch’essa con scadenza nel 2030. Questa RCF rappresenta un incremento significativo rispetto alla precedente linea da 350 milioni, riflettendo la crescita sostanziale di Nexi negli ultimi anni. L’aumento della RCF allinea Nexi ai principali competitor del settore e alle società italiane con rating “investment grade”.

Allungamento della Vita Media del Debito

L’operazione finanziaria ha un effetto positivo sulla struttura del debito di Nexi, estendendone la vita media da circa 2,4 anni a circa 3,4 anni. Questo allungamento offre maggiore flessibilità nella gestione finanziaria a lungo termine.

Opzione di Estensione e Rimborso Anticipato del Debito Esistente

Il finanziamento include anche un’opzione di estensione della term facility da 900 milioni di euro, offrendo ulteriore flessibilità per diluire le scadenze del debito fino al 2030, se necessario.

Le risorse ottenute saranno utilizzate per rimborsare integralmente due prestiti esistenti:

Term loan da 1 miliardo di euro con scadenza nel 2026.

Term loan da 0,9 miliardi di euro con scadenza nel 2027.

Questi rimborsi avverranno ben in anticipo rispetto alle scadenze originarie, dimostrando una gestione proattiva del debito.

Conferma dell’Approccio Disciplinato e del Rating Investment Grade

L’operazione, sottolinea la nota di Nexi, “conferma l’approccio disciplinato nella gestione del debito che ha da sempre caratterizzato Nexi” e permette di “rafforzare ulteriormente una struttura del debito ben diversificata e bilanciata“.

Allo stesso tempo, Nexi ribadisce l’impegno a mantenere il rating “Investment Grade” e a proseguire nella riduzione progressiva della leva finanziaria, gestendo in anticipo le scadenze del debito. L’azienda continua a monitorare il mercato per individuare ulteriori opportunità di ottimizzazione della propria struttura finanziaria, mantenendo una gestione finanziaria prudente e sana.

Pool Bancario di Prim’ordine: Mediobanca, Intesa Sanpaolo e UniCredit Coordinatori

Un pool di 25 banche di primario standing ha partecipato all’operazione di finanziamento, testimoniando la fiducia del sistema bancario in Nexi. Mediobanca ha agito come Global Coordinator e Documentation Agent, Intesa Sanpaolo come Global Coordinator e Facility Agent e UniCredit come Global Coordinator.