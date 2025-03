Una nuova notte di apprensione per i residenti dei Campi Flegrei. Uno sciame sismico ha scosso l’area, con due scosse principali avvertite distintamente dalla popolazione, riportando alla ribalta la crescente preoccupazione legata al fenomeno del bradisismo.

Doppia Scossa nella Notte: Magnitudo 3.0 la Più Intensa

La terra ha tremato per la prima volta alle 03:04. I sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) hanno registrato una scossa di magnitudo 3.0, con epicentro localizzato nella zona della Solfatara, a soli 5 km da Pozzuoli e a una profondità di 2 chilometri.

Appena quaranta minuti più tardi, alle 03:44, una seconda scossa, di magnitudo 2.3, ha nuovamente fatto sussultare l’area, con epicentro e profondità identici alla precedente. Lo sciame sismico, in realtà, aveva avuto inizio già alle 02:57, tenendo col fiato sospeso gli abitanti per diverse ore.

Boati e Risvegli Nel Cuore della Notte

Molti cittadini, soprattutto quelli più vicini all’epicentro, hanno riferito di aver udito forti boati accompagnare i movimenti tellurici. Le scosse, percepite come prolungate, hanno svegliato bruscamente numerosi residenti non solo a Pozzuoli, ma anche nelle aree di Arco Felice, Monterusciello, Bacoli, Quarto e nei quartieri occidentali di Napoli, come Bagnoli, Agnano, Fuorigrotta, Pianura e Soccavo.

Nessun Danno Segnalato, Ma l’Allerta Resta Alta

Al momento, fortunatamente, non sono stati segnalati danni a persone o cose in seguito alle scosse della scorsa notte. Tuttavia, il ripetersi di questi eventi sismici mantiene alta l’attenzione sul fenomeno del bradisismo e sulla necessità di un monitoraggio costante e di misure di prevenzione efficaci per la tutela della popolazione dei Campi Flegrei.