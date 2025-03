La Fondazione Milano Cortina 2026 e Stellantis hanno annunciato oggi un importante accordo di collaborazione. Stellantis, con i suoi prestigiosi marchi italiani, diventerà Automotive Premium Partner dei Giochi Invernali Olimpici e Paralimpici 2026.

Valori Condivisi e Impegno Eccezionale

Abbracciando l’ispirazione che anima la manifestazione, i marchi storici dell’automobile italiana condividono e sostengono i valori dei Giochi Olimpici. Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Maserati hanno scelto di impegnarsi in uno sforzo eccezionale per garantire il parco vetture necessario ad assicurare l’organizzazione e lo svolgimento dell’evento sportivo, fino all’inizio e per tutta la durata dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Un Evento Globale nel Cuore dell’Italia

Più di 3.500 atleti provenienti da 93 Paesi si contenderanno 195 medaglie in 16 discipline Olimpiche e sei sport Paralimpici. Lo scenario di questa straordinaria competizione saranno gli splendidi territori italiani, offrendo una grande esperienza accessibile e inclusiva, basata sulla ricerca dell’eccellenza e la sostenibilità.

Riconnessione con la Storia e il DNA dei Marchi

Questa partnership rappresenta un’occasione imperdibile per riconnettere i brand che hanno fatto la storia dell’automobile con l’Italia e con i valori dei Giochi Olimpici e Paralimpici. Valori che si ritrovano profondamente radicati nel DNA di ciascuno dei marchi coinvolti.