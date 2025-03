Il Manchester United ha svelato oggi i piani per un nuovo stadio all’avanguardia da 100.000 posti, destinato a trasformare l’area di Old Trafford e a posizionarsi come il più grande stadio di calcio del mondo. L’annuncio segna l’inizio di una nuova era per il club e per l’intera regione, con un progetto che va ben oltre il campo da gioco, promettendo una riqualificazione urbana di vasta portata.

Un Nuovo Distretto dello Stadio Firmato Foster+Partners

A guidare la visione architettonica di questo ambizioso progetto è il prestigioso studio Foster+Partners, rinomato per la sua esperienza nella creazione di spazi iconici e funzionali. Il loro compito non si limiterà alla realizzazione del nuovo stadio, ma si estenderà alla progettazione di un vero e proprio distretto dello stadio, un’area multifunzionale che integrerà sport, lavoro, residenza e tempo libero.

Impatto Economico e Sociale di Rilevanza Nazionale

Le cifre del progetto sono imponenti e testimoniano l’impatto potenziale sull’economia e sulla società. Si prevede la creazione di ben 92.000 nuovi posti di lavoro, un’opportunità significativa per la regione. Inoltre, la costruzione di oltre 17.000 nuove abitazioni contribuirà a rispondere alle esigenze residenziali e a rivitalizzare l’area. L’arrivo stimato di 1,8 milioni di visitatori aggiuntivi all’anno evidenzia come il nuovo distretto dello stadio si configurerà come un polo di attrazione turistica di primaria importanza.

Le Parole di Sir Jim Ratcliffe: “Un Viaggio Emozionante”

Sir Jim Ratcliffe, nella foto, figura chiave della proprietà del Manchester United, ha espresso grande entusiasmo per l’iniziativa: “Oggi segna l’inizio di un viaggio incredibilmente emozionante verso la realizzazione di quello che sarà il più grande stadio di calcio del mondo, al centro di un Old Trafford rigenerato.” Ratcliffe ha riconosciuto il valore storico dell’attuale stadio, che ha servito il club per 115 anni, sottolineando però la necessità di evolversi per rimanere al passo con le migliori infrastrutture sportive mondiali. La scelta di costruire accanto al sito esistente dimostra la volontà di preservare l’identità di Old Trafford, proiettandosi al contempo verso il futuro con una struttura all’avanguardia.