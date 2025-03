Un ambizioso progetto è pronto a rivoluzionare la connettività digitale nel Mar Tirreno e nell’intera regione Mediterranea. Sace, nella foto l’a. d. Alessandra Ricci, Intesa Sanpaolo e Banco BPM hanno unito le forze per sostenere Unitirreno, un’iniziativa promossa da Unidata S.p.A. e Azimut Libera Impresa SGR, che prevede la realizzazione di una dorsale in fibre ottiche sottomarine di ultima generazione. Questa infrastruttura strategica si preannuncia come un motore per lo sviluppo digitale del Paese e un ponte cruciale per le comunicazioni internazionali.

Unitirreno: La Nuova Autostrada Digitale Sottomarina

Il cuore del progetto è la posa di un cavo di telecomunicazioni sottomarino di circa 1.100 km che attraverserà il Mar Tirreno, collegando punti nevralgici della connettività digitale. Il percorso strategico unirà Mazara del Vallo in Sicilia a Genova in Liguria, con importanti diramazioni verso Fiumicino nel Lazio e Olbia in Sardegna. Grazie a questa configurazione, Unitirreno ambisce a diventare una via alternativa e competitiva al tradizionale hub di Marsiglia, connettendo direttamente i principali Internet Exchange Point europei con il Nord Africa e il Medio Oriente.

Finanziamento Robusto per un’Infrastruttura Chiave

La realizzazione e la gestione di un’opera di tale portata richiedono investimenti significativi. Il finanziamento complessivo di 57 milioni di euro è stato garantito da Garanzia Archimede di SACE, e concesso da Intesa Sanpaolo e Banco BPM a Unitirreno Submarine Network S.p.A., la società veicolo partecipata da Unidata S.p.A. e Azimut Libera Impresa SGR appositamente creata per il progetto. La Garanzia Archimede di SACE si conferma uno strumento fondamentale per supportare finanziamenti di lungo periodo e di importo rilevante a favore delle imprese italiane, in questo caso con un focus particolare sulle infrastrutture digitali.

Un Progetto Strategico per l’Italia e il Mediterraneo

L’importanza di Unitirreno va ben oltre la mera infrastruttura tecnologica. Il progetto si configura come un vero e proprio asset strategico per l’Italia e per l’intera regione del Mediterraneo. La nuova dorsale sottomarina rafforzerà la connettività internazionale, potenziando l’infrastruttura digitale nazionale e favorendo lo sviluppo dell’economia digitale nel Paese. In un mondo sempre più interconnesso, la disponibilità di infrastrutture di comunicazione avanzate è un fattore cruciale per la competitività e la crescita.

La Voce di SACE: Supporto all’Innovazione e alle Infrastrutture Strategiche

Marco Severi, Senior Relationship Manager Network Centro di SACE, ha così commentato l’operazione: “Questo progetto rappresenta una svolta significativa per la connettività internazionale e per il rafforzamento dell’infrastruttura digitale in Italia e nell’intera regione Mediterranea. Il nostro impegno dimostra l’importanza di supportare iniziative innovative e infrastrutturali strategiche per il Paese che abbiano un impatto positivo sull’economia digitale e sulle imprese italiane”.

Un Futuro Più Connesso Grazie a Unitirreno

Con Unitirreno, l’Italia si posiziona al centro delle rotte digitali del Mediterraneo, aprendo nuove prospettive per la connettività e lo sviluppo tecnologico. L’iniziativa promette di generare benefici concreti per le imprese italiane, l’economia digitale e la competitività del Paese nel panorama internazionale. La realizzazione di questa dorsale sottomarina rappresenta un passo significativo verso un futuro sempre più interconnesso e digitalmente avanzato.