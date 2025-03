(di Katherine Puce) Il settore delle tecnologie mediche, o MedTech, continua a crescere grazie a un mix di fattori, tra cui l’innovazione tecnologica, l’invecchiamento della popolazione e l’aumento della domanda di soluzioni sanitarie sempre più avanzate. MedTech, acronimo di “medical technology” (tecnologia medica), comprende un ampio spettro di dispositivi, strumenti, software e tecnologie utilizzati per la diagnosi, il trattamento, la prevenzione e il monitoraggio delle malattie e delle condizioni mediche. Questo settore include prodotti come dispositivi chirurgici, apparecchiature diagnostiche, impianti, dispositivi indossabili, e tecnologie avanzate come la robotica medica, l’intelligenza artificiale (IA) e la telemedicina. Nonostante il suo continuo sviluppo e l’impatto positivo sulla medicina moderna, il settore MedTech è anche soggetto a diverse sfide, sia strutturali che temporanee, che potrebbero influenzarne la crescita e l’evoluzione nei prossimi anni.

Ostacoli del settore

Le sfide strutturali del settore sono il risultato di una combinazione di fattori complessi. Da un lato, l’aumento dei costi legati alla ricerca e sviluppo, in particolare per farmaci e tecnologie avanzate, sta erodendo i margini delle aziende, rendendo sempre più difficile ottenere ritorni soddisfacenti sugli investimenti. Dall’altro, la crescente concorrenza dei farmaci generici e biosimilari minaccia progressivamente il mercato dei farmaci a marchio. Inoltre, non va trascurato l’alto costo dei servizi sanitari nei mercati sviluppati, dove la spesa per la sanità è elevata ma i risultati spesso non sono proporzionati agli investimenti. Questo sta cominciando a influire non solo sul settore pubblico, ma anche sul settore privato.

Le sfide dell’adozione delle nuove normative per dispositivi medici e diagnostici in vitro

Il passaggio più complesso riguarda l’adozione delle nuove normative europee che regolano i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro (IVD), entrate in vigore rispettivamente nel maggio 2021 per il MDR (Medical Device Regulation) e nel maggio 2022 per l’IVDR (In Vitro Diagnostic Regulation). Questi dispositivi includono strumenti, reagenti e apparecchiature utilizzati per eseguire test su campioni prelevati da un corpo umano, come i kit per il test di gravidanza, i test rapidi per malattie infettive (come HIV e COVID-19), e gli analizzatori di sangue o urine. L’adozione di queste normative implica un approccio molto più rigoroso, che richiede ai produttori di fornire prove più dettagliate sulla sicurezza e sull’efficacia dei dispositivi, oltre a una gestione del rischio più approfondita e un monitoraggio continuo delle problematiche post-commercializzazione.

Inoltre, viene richiesta una maggiore trasparenza e tracciabilità, con un sistema di documentazione più preciso e univoco per ciascun dispositivo, e severi controlli sui dispositivi ad alto rischio. Perciò, i produttori devono dimostrare una gestione sistematica della qualità e una forte responsabilità nella sorveglianza post-vendita, garantendo che i dispositivi rimangano sicuri ed efficaci per tutta la loro vita utile.

Gli ultimi dati del MedTech Europe

Il “MedTech Europe 2024 Regulatory Survey”, pubblicato lo scorso gennaio da MedTech Europe, l’associazione che rappresenta l’industria europea delle tecnologie mediche, ha analizzato l’impatto delle nuove normative sui produttori di dispositivi medici e diagnostici in vitro. Il sondaggio ha messo in evidenza le crescenti preoccupazioni legate ai costi elevati, ai tempi di approvazione prolungati e alla difficoltà di prevedere l’andamento del processo normativo.

Secondo quest’ultima ricerca, si prevede che, al termine di un ciclo di certificazione quinquennale, i produttori di dispositivi diagnostici in vitro spenderanno circa il 70% in più per la manutenzione e la ricertificazione. Parallelamente, i produttori di dispositivi medici dovranno affrontare un aumento del 50%. Questi risultati evidenziano la necessità di riforme per migliorare la prevedibilità, la trasparenza e l’efficienza dei costi, con l’obiettivo di rafforzare la competitività dell’Europa nel settore sanitario.

Nuove opportunità per il settore

Il 2025 si presenta come un anno decisivo per il settore MedTech, con l’intelligenza artificiale che sta assumendo un ruolo centrale, aprendo nuove possibilità per il miglioramento della diagnosi e del trattamento dei pazienti. L’adozione dell’IA nel settore sanitario si estende a numerose applicazioni, tra cui l’ottimizzazione dei flussi di lavoro clinici, l’analisi predittiva delle malattie e la personalizzazione dei trattamenti. Allo stesso tempo, la sanità digitale sta diventando una priorità crescente, con investimenti mirati a potenziare l’accesso alle cure e a rendere i servizi sanitari più efficienti e sostenibili.

In un contesto di regolamentazioni sempre più rigide e una crescente concorrenza globale, il 2025 rappresenta un’opportunità strategica per le aziende MedTech di abbracciare l’innovazione, migliorando la qualità e l’efficacia dei propri prodotti e servizi, mentre si preparano a un futuro in cui la tecnologia e la digitalizzazione sono sempre più al centro del sistema sanitario.