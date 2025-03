Generali, nella foto l’a. d. Philippe Donnet, ha annunciato di aver effettuato un significativo acquisto di azioni proprie sul mercato Euronext Milan. L’operazione, conclusa nella prima settimana di marzo 2025, evidenzia la solidità finanziaria del gruppo e la sua strategia di gestione del valore per gli azionisti.

Dettagli dell’Operazione

Nel periodo compreso tra il 3 e il 7 marzo 2025, Generali ha acquistato 324.000 azioni proprie. L’acquisto è avvenuto ad un prezzo medio ponderato di € 31,57 per azione, comportando un investimento complessivo di € 10.228.389,20. Questi dati sono stati resi noti dalla Società stessa attraverso un comunicato ufficiale.

Le Ragioni Dietro il Buyback

L’acquisto di azioni proprie, comunemente definito “buyback”, non è un’operazione isolata per Generali. Come specificato dalla Società, questa mossa rientra in un programma più ampio di acquisto di azioni proprie annunciato lo scorso 30 gennaio. Questo programma è strettamente legato al Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2024-2026 e ad altri piani di incentivazione e remunerazione del gruppo. In sostanza, le azioni acquistate saranno utilizzate per onorare gli impegni assunti con i manager e i dipendenti attraverso questi piani di incentivazione a lungo termine.

La decisione di avviare questo programma di buyback era stata presa dall’Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2024, e successivamente comunicata al pubblico nella stessa data.

Impatto sul Capitale Sociale

A seguito di questo recente acquisto, al 7 marzo 2025, Generali e le sue controllate detengono un totale di 55.757.071 azioni proprie. Questa cifra rappresenta il 3,55% del capitale sociale della compagnia. L’incremento delle azioni proprie in portafoglio rafforza ulteriormente la posizione di Generali e la sua capacità di gestire la propria struttura azionaria.