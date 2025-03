Expeed Software, azienda di spicco nel settore delle soluzioni software personalizzate, ha annunciato oggi l’acquisizione di Maven e della sua divisione di consulenza, Maven Advisory Partners. Questa operazione strategica mira ad ampliare la gamma di servizi offerti da Expeed nell’ambito della consulenza tecnologica e dei servizi di advisory.

Integrazione di Expertise per Servizi Completi

Rao Chejarla, nella foto, Fondatore e CEO di Expeed Software, ha espresso grande entusiasmo per l’acquisizione, dichiarando: “L’integrazione delle competenze di Maven nella consulenza tecnologica e nell’advisory con le capacità di Expeed nello sviluppo di software personalizzato e analisi dei dati, permetterà di offrire una suite di servizi più completa ai clienti. Questa sinergia migliorerà la capacità di guidare l’innovazione e fornire risultati di grande impatto”.

Maven: Soluzioni Tecnologiche Trasformative

Maven si è affermata come fornitore di soluzioni tecnologiche trasformative, offrendo strategie supportate dalla tecnologia che ottimizzano le operazioni, semplificano i processi e promuovono l’innovazione e la crescita. I loro servizi comprendono AI, CX, dati e analisi e sviluppo di applicazioni attraverso consulenza, innovazione guidata dalla tecnologia, soluzioni moderne per l’ambiente di lavoro, reclutamento di talenti IT e servizi di ricerca di dirigenti.

Maven Advisory Partners: Guida Strategica nella Tecnologia di Prossima Generazione

Maven Advisory Partners introduce tecnologie pronte per il futuro attraverso collaborazioni con oltre 330 fornitori nei settori dell’Intelligenza Artificiale (AI), Cloud/Colocation, Sicurezza, Connettività, UCaas e CCaaS. I loro consulenti e ingegneri esperti forniscono una guida strategica e imparziale ai clienti, consentendo loro di prendere decisioni informate nella tecnologia di prossima generazione.

Sinergia Potente per un Valore Ineguagliabile

Suresh Rachuri, Fondatore e CEO di Maven, ha condiviso la sua prospettiva: ” Unire le forze con Expeed Software rappresenta una straordinaria opportunità per sfruttare i nostri punti di forza combinati. Insieme, possiamo fornire soluzioni senza precedenti che soddisfano le esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti nel panorama tecnologico”.

Questa acquisizione esemplifica una potente sinergia strategica, dove i punti di forza combinati di Expeed e Maven creano valore al di là di ciò che ciascuno potrebbe raggiungere autonomamente. Integrando i servizi di consulenza specialistica e advisory di Maven con la presenza globale di Expeed in tre continenti – Nord America, Europa e Asia – e la profonda competenza tecnologica, le aziende si posizionano in modo unico per fornire soluzioni innovative che amplificano l’impatto, sbloccano nuove opportunità di crescita e guidano risultati accelerati per i loro clienti in tutto il mondo.