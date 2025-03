The Besen Group, società internazionale di consulenza specializzata nel settore dei dati mobili, ha lanciato un innovativo strumento pensato specificamente per il mondo aeroportuale: il Private 5G Network TCO Tool for Airports. Questo nuovo strumento si propone di semplificare la comprensione e la gestione dei costi legati all’implementazione di reti 5G private all’interno degli aeroporti.

Analisi Dettagliata dei Costi con 13 Modelli Diversi

“Abbiamo sviluppato il primo strumento del settore mobile per l’analisi del TCO delle reti 5G private dedicato agli aeroporti”, ha dichiarato Alex Besen, Fondatore e CEO di The Besen Group LLC. Questo strumento, secondo Besen, si basa su un’analisi dello spettro di frequenze basse, medie e alte a livello globale, e offre ben 13 differenti modelli di implementazione di reti private. Questa varietà di modelli permette agli aeroporti di confrontare i costi di implementazione in base a dieci diversi casi d’uso, che spaziano dalla copertura interna a quella esterna, o una combinazione di entrambe.

Oltre i Costi: Ottimizzare le Risorse e Massimizzare il Valore

Un aspetto particolarmente interessante di questo strumento è l’inclusione del “calcolo del costo opportunità per il ROI”. Questa funzionalità avanzata permette agli aeroporti non solo di valutare i costi diretti, ma anche di ottimizzare l’allocazione delle risorse, mitigare i rischi e, aspetto cruciale, dimostrare il valore dell’investimento agli stakeholder. L’obiettivo finale è garantire che la rete 5G privata porti effettivamente i benefici attesi in termini di miglioramento delle operazioni, risparmio sui costi, miglioramento dell’esperienza cliente e nuove opportunità di crescita.

Consulenza Gratuita e Report Personalizzato

Per facilitare ulteriormente l’adozione di questo strumento, The Besen Group offre un report di analisi TCO della rete 5G privata gratuito per gli aeroporti. Per ottenere questa analisi personalizzata, gli aeroporti interessati possono richiedere una consulenza telefonica gratuita di un’ora con gli esperti di The Besen Group. Durante questa consulenza, verranno raccolti i parametri dimensionali di base dell’aeroporto e le stime sul consumo di banda per i diversi casi d’uso della rete privata, al fine di selezionare il modello di implementazione più appropriato.

La Varietà dei Modelli di Implementazione

Lo strumento mette a disposizione una vasta gamma di opzioni, includendo modelli come:

Modelli con core network 5G on-premises , basati sul numero di small cells, dispositivi o banda.

, basati sul numero di small cells, dispositivi o banda. Modelli con core network 5G in cloud , anch’essi basati su diverse metriche come numero di small cells, dispositivi o banda.

, anch’essi basati su diverse metriche come numero di small cells, dispositivi o banda. Modelli Pay-As-You-Go (Managed Services) , con diverse opzioni di tariffazione in base al consumo.

, con diverse opzioni di tariffazione in base al consumo. Modelli specifici AWS private 5G e Microsoft Azure private 5G .

. Modelli di pricing ibridi e modelli con Monthly Recurring Charge (MRC).

Verso un Futuro Connesso per gli Aeroporti

Per gli aeroporti interessati ad approfondire e a sperimentare le potenzialità di questo strumento, è disponibile una versione limitata del Private 5G TCO Tool for Airports scaricabile al link indicato nel comunicato. The Besen Group mette inoltre a disposizione una brochure più ampia che illustra tutti i suoi strumenti di business case e TCO per reti LTE private, reti 5G private e reti neutral host. Questo nuovo strumento si presenta come una risorsa preziosa per gli aeroporti che vogliono navigare con consapevolezza nel complesso panorama del 5G privato, prendendo decisioni informate e strategiche per il loro futuro tecnologico.