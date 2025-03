Il Consiglio comunale di Barcellona e Huawei Spain hanno siglato un accordo di collaborazione in occasione dell’MWC Barcelona 2025, con l’obiettivo di promuovere l’innovazione e la formazione nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC). Questa alleanza strategica mira a dare impulso al progetto di smart city di Barcellona, concentrandosi su aree cruciali per lo sviluppo urbano del futuro.

Un Accordo per la Digitalizzazione e la Sostenibilità

L’intesa tra il Comune e Huawei pone solide basi per la realizzazione di progetti congiunti focalizzati su settori chiave come il City Command Center, gli edifici intelligenti, la connettività urbana, l’energia verde e, non da ultimo, lo sviluppo dei talenti ICT. Entrambe le entità dimostrano così un forte impegno nella digitalizzazione della società e nella promozione di un futuro urbano più sostenibile.

Formazione di Talenti Digitali con la Huawei Spain Academy

Un aspetto fondamentale della collaborazione è rappresentato dallo sviluppo dei talenti ICT. Le iniziative formative previste saranno sostenute dalla Huawei Spain Academy, il primo centro di formazione di Huawei in Europa, nato con l’obiettivo di valorizzare le competenze digitali in Spagna. Le attività si svolgeranno in sinergia con l’IT Academy di Barcelona Activa, un centro di formazione tecnologica all’avanguardia specializzato nella preparazione di studenti in programmazione e big data.

Protagonisti dell’Accordo: I Vertici di Barcellona e Huawei

La cerimonia di firma e presentazione dell’accordo ha visto la partecipazione di figure di spicco di entrambe le istituzioni. Per il Consiglio comunale di Barcellona erano presenti il sindaco Jaume Collboni, l’assessore all’Economia, Finanze, Promozione economica e Turismo Jordi Valls, la dirigente comunale Laia Claverol, il responsabile dell’Area Economia e Promozione economica Antoni Fernández, il responsabile della Promozione economica Miquel Rodríguez, e il direttore dell’Istituto comunale di tecnologie dell’informazione Emili Rubió.

In rappresentanza di Huawei sono intervenuti Leo Chen, vicepresidente corporate senior e presidente della divisione Enterprise Sales di Huawei, e Andrés Yin, amministratore delegato di Huawei Iberia.

Le Dichiarazioni: Visione Comune per il Futuro di Barcellona

Durante l’evento, il sindaco di Barcellona, Jaume Collboni, ha sottolineato l’importanza dell’accordo per la città: “Questa collaborazione, che rafforza la posizione di Barcellona come capitale tecnologica, rappresenta un passo importante per promuovere l’inclusione digitale e garantire un accesso equo alla tecnologia. Unendo gli sforzi diamo priorità allo sviluppo delle competenze digitali attraverso iniziative come l’IT Academy di Barcellona Activa“.

Leo Chen, di Huawei, ha espresso l’orgoglio dell’azienda di contribuire alla trasformazione digitale di Barcellona: “Questo accordo riflette il nostro forte impegno verso l’innovazione e la trasformazione digitale delle città. Barcellona è un punto di riferimento mondiale in termini di tecnologia e sostenibilità e noi di Huawei siamo orgogliosi di collaborare a iniziative che contribuiranno allo sviluppo di un ecosistema digitale più efficiente, sostenibile e inclusivo“.

Barcellona Punta a Diventare Modello di Smart City in Europa

Con questa alleanza strategica, Barcellona e Huawei intendono consolidare la loro cooperazione per sviluppare soluzioni innovative che promuovano la digitalizzazione e la sostenibilità, trasformando Barcellona in un modello di riferimento nell’utilizzo della tecnologia al servizio della società. Huawei si impegna a mettere a disposizione le sue avanzate tecnologie nelle infrastrutture ICT, nel cloud computing e nell’intelligenza artificiale, insieme alla sua vasta esperienza nello sviluppo di città intelligenti a livello globale, per favorire la trasformazione digitale della città catalana. L’obiettivo è chiaro: rafforzare le fondamenta digitali di Barcellona per farla diventare un leader europeo nelle smart city, offrendo un modello di innovazione replicabile per altre città nel mondo che aspirano a un aggiornamento intelligente e completo in ogni ambito urbano.

Questa collaborazione testimonia l’impegno di Huawei nel promuovere l’innovazione urbana e nel fornire soluzioni all’avanguardia che consentano alle città di tutto il mondo di realizzare uno sviluppo più intelligente e sostenibile per i propri cittadini.