Grande soddisfazione per lo straordinario successo di Zaynab Dosso agli Europei Indoor di atletica leggera di Apeldoorn dove l’atleta ha conquistato la medaglia d’oro dei 60 metri piani, stabilendo anche un nuovo primato italiano con il tempo di 7’’01. Il risultato è un importante traguardo personale per Dosso che rappresenta per Webuild un simbolo dei valori di impegno, resilienza e determinazione che il Gruppo condivide e promuove in tutto il mondo.

Le Parole della Campionessa

“Quando entro in pista il mio obiettivo quest’anno è arrivare prima in tutte le gare. Sono felice che giorno dopo giorno cresco e maturo, era il mio sogno, lo volevo e l’ho conquistato”, ha commentato dopo la vittoria Dosso, protagonista della campagna “Webuild per lo Sport. Costruire un sogno: Storie di Campionesse” lanciata da Webuild ad agosto scorso per sottolineare la comunanza di valori tra le atlete e le donne e gli uomini che ogni giorno operano per la realizzazione dei circa 150 progetti che il Gruppo Webuild ha in corso in circa 50 Paesi nel mondo.

‘We dream, we build, we win’: Il Filo Rosso di Webuild e le Campionesse Azzurre

‘We dream, we build, we win’: sogniamo, costruiamo, vinciamo, è il filo rosso che unisce Webuild e cinque campionesse azzurre, testimonial della campagna, che hanno portato l’Italia sul podio mondiale: oltre a Dosso, Caterina Banti (vela), Alice Bellandi (judo) e Antonella Palmisano (atletica), Angela Carini (pugilato). La campagna ha raccontato le loro storie che incarnano passione, tenacia, audacia, perseveranza e resilienza, gli stessi principi che, insieme al gioco di squadra, ispirano Webuild nella realizzazione di opere complesse e innovative che contribuiscono a costruire un futuro migliore per i territori in cui opera.

Webuild: Lo Sport come Valore Universale e Crescita

Webuild sostiene lo sport come strumento di crescita personale e collettivo, valore universale in grado di ispirare la costruzione di un futuro migliore attraverso un gioco di squadra. Come nello sport, anche nei suoi cantieri nel mondo Webuild crede nel merito, nella valorizzazione delle diversità e nei giovani talenti, investendo nella loro crescita, dando valore alle loro competenze, favorendo il loro sviluppo attraverso percorsi professionali e formativi continui.