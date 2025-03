Unidata (nella foto, il presidente Renato Brunetti) ha annunciato di aver vinto tre significativi contratti da SorgeAqua S.r.l, ASA S.p.A. e Comune di Zeri. Questi contratti riguardano la progettazione, realizzazione e gestione di reti di telelettura basate sulla tecnologia avanzata LoRaWan®.

Progetti Chiave per Ridurre le Perdite Idriche e Digitalizzare le Infrastrutture

L’obiettivo principale di questi progetti è affrontare la pressante esigenza di ridurre le perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, promuovendo al contempo la digitalizzazione e il monitoraggio avanzato di queste infrastrutture vitali. L’adozione della tecnologia LoRaWan® rappresenta una soluzione all’avanguardia per raggiungere questi obiettivi di efficienza e sostenibilità.

Collaborazioni Strategiche in RTI per Progetti Complessi

Nel dettaglio, il contratto con SorgeAcqua S.r.l. è stato ottenuto in RTI (Raggruppamento Temporaneo di Imprese), a testimonianza della complessità e della portata del progetto. Oltre a Unidata, il RTI vede la partecipazione di aziende specializzate come IDEA S.r.l., IDEA Telecontrollo S.r.l., Idragest S.r.l., Easy Servizi S.r.l., Datek 22, Idrostudi S.r.l., So.Sel S.p.A. e Consorzio Innova Società Cooperativa. Anche l’appalto del Comune di Zeri è stato aggiudicato tramite un RTI, composto da Unidata, Geomar S.r.l. e Idrostudi S.r.l., evidenziando la strategia di collaborazione adottata per affrontare le sfide progettuali.

Valore Totale di 1 Milione di Euro per Unidata e Impegno Territoriale

Il valore totale dell’aggiudicazione destinato a Unidata per questi tre contratti ammonta a circa 1 milione di euro. Le attività previste includono la progettazione e la realizzazione della rete IoT LoRaWan® nelle reti idriche di diverse aree geografiche. In particolare, i progetti interesseranno la rete idrica della città di Livorno, gestita da ASA S.p.A., il Comune di Zeri in Toscana, e le reti dei comuni gestiti da Sorgeacqua S.r.l. nella regione Emilia Romagna. Questo impegno territoriale sottolinea la capacità di Unidata di operare su scala nazionale, portando soluzioni innovative a diverse comunità.

Dichiarazione di Patrizio Pisani, Responsabile Innovazione e Ricerca di Unidata

Patrizio Pisani, Responsabile Innovazione e Ricerca di Unidata, ha espresso grande soddisfazione per questi nuovi successi: “Siamo molto soddisfatti di queste nuove aggiudicazioni che confermano il ruolo di Unidata come partner strategico per la digitalizzazione delle infrastrutture idriche. Grazie alla nostra esperienza nelle reti IoT e alla tecnologia LoRaWan®, contribuiremo a rendere più efficienti e sostenibili le reti di distribuzione dell’acqua, riducendo le perdite e migliorando il monitoraggio. Questi contratti rappresentano un ulteriore passo nella direzione intrapresa di proporre soluzioni IoT tecnologiche avanzate, smart e sostenibili“.