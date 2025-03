La cultura, la tradizione e la passione delle Pro Loco italiane sono state al centro di un importante evento che si è tenuto al Senato dell’Unione nazionale pro loco d’Italia-Unpli. Durante l’evento è stato conferito il prestigioso riconoscimento ‘Sagra di Qualità’.

‘Sagra di Qualità’: Un Marchio di Eccellenza per le Feste Popolari Italiane

Il marchio ‘Sagra di Qualità’ è un sigillo di valore che viene assegnato agli eventi che si distinguono per autenticità, capacità di valorizzare il patrimonio enogastronomico e culturale, attenzione alla sostenibilità e all’accoglienza turistica. Questo riconoscimento, promosso da Unpli, è nato con l’obiettivo di certificare e promuovere le sagre autentiche, quelle che pongono al centro i valori della tradizione, della qualità e della sostenibilità, trasformandosi in veri e propri strumenti di promozione territoriale.

Quarantuno Sagre e Nove Eventi Premiati al Senato

In questa edizione, sono state ben 41 le sagre premiate con il marchio di qualità, a cui si aggiungono 9 eventi che hanno ricevuto un riconoscimento speciale. Questi premi rappresentano una certificazione di eccellenza e del valore culturale delle manifestazioni, che, grazie all’instancabile dedizione dei volontari, si affermano come autentici ambasciatori del territorio.

Personalità Istituzionali Presenti alla Cerimonia di Premiazione

Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte diverse personalità istituzionali, tra cui il senatore Udc Antonio De Poli, che ha curato l’iniziativa, il presidente Unpli, Antonino La Spina, il sottosegretario al Masaf, Luigi D’Eramo, il deputato Fdi e consigliere del ministro del Turismo, Gianluca Caramanna, il vicepresidente ANCI, Roberto Pella, e il responsabile per il dipartimento Cultura, Turismo e Agricoltura dell’Anci, Vincenzo Santoro. A condurre la cerimonia è stato il noto presentatore Beppe Convertini.

Le Dichiarazioni di La Spina e De Poli: Valorizzare Tradizioni e Volontariato

“La certificazione Sagra di Qualità – ha dichiarato La Spina – non è solo un attestato di eccellenza, ma un riconoscimento dell’impegno straordinario delle Pro Loco e dei volontari nel tramandare le tradizioni locali, promuovendo l’identità culturale e stimolando il turismo sostenibile“. Per De Poli, “il marchio Sagre di qualità è un forte messaggio di valorizzazione delle nostre tradizioni e dei nostri prodotti locali. Con la cerimonia di premiazione di oggi in Senato intendiamo riconoscere il valore dello straordinario mondo del volontariato delle Pro Loco, custodi dei nostri territori e delle nostre identità. Ecco perché è importante, a nostro avviso, che si acceleri l’iter avviato in Senato sul ddl sul riconoscimento dell’operato delle Pro Loco”.

D’Eramo: Le Sagre Strumento Chiave per il Turismo Esperienziale

Infine, il sottosegretario D’Erano ha sottolineato come “la premiazione si inserisce all’interno delle attività di valorizzazione del turismo esperienziale portate avanti dall’UNPLI, che considera le sagre e gli eventi tradizionali strumenti fondamentali per la tutela e la promozione delle peculiarità locali, nonché per la crescita economica e culturale delle comunità.

Un Futuro di Crescita e Innovazione per le Sagre Italiane

L’evento ha rappresentato anche “un’occasione di confronto tra istituzioni, esperti e organizzatori delle sagre, con l’obiettivo di individuare strategie di crescita e innovazione nel rispetto delle radici culturali. Sarà l’occasione per riflettere sull’evoluzione delle sagre italiane e sul loro ruolo centrale nel turismo di prossimità, capace di attrarre visitatori alla scoperta delle tradizioni più autentiche”.