Poste Italiane ha superato il muro dei 300 milioni di pacchi, chiudendo il 2024 con un record di 308 milioni di consegne, in crescita del 20,4% rispetto al 2023. Un dato significativo che sottolinea l’importanza crescente del settore. Anche il contributo dei portalettere è notevole: con 121 milioni di consegne, rappresentano una quota fondamentale del totale. Come evidenziato dall’amministratore delegato Matteo Del Fante (nella foto con il direttore generale Giuseppe Lasco) nell’ultima intervista al TG Poste, la crescita del mercato dei pacchi, con un incremento superiore al 20%, ha rafforzato la posizione dell’azienda, che oggi è il principale operatore B2C in Italia, guadagnando importanti quote di mercato.

Fondamentale il contributo dei postini

Il contributo diretto dei postini risulta fondamentale: il 39% dei pacchi consegnati dal gruppo è gestito dai dipendenti PCL, un dato in costante crescita e in linea con quanto previsto dal piano strategico The Connecting Platform. Questo progetto prevede, inoltre, l’introduzione della nuova rete corriere a gestione diretta, destinata a raggiungere, entro il 2028, il 23% dei 370 milioni di pacchi stimati, rafforzando ulteriormente il ruolo centrale dei portalettere nella logistica legata all’e-commerce. Parallelamente, Poste Italiane ha completato il rinnovo della flotta di recapito, introducendo 28.400 veicoli a basse emissioni, di cui oltre 6.000 full green e circa 8.800 ibridi, per rendere le consegne sempre più sostenibili.

Il ruolo del portalettere supera ormai la tradizionale funzione di consegna: grazie al servizio SoftPOS Postepay, i postini possono accettare pagamenti con carta tramite smartphone, trasformandosi in veri e propri punti di riferimento per i clienti, che possono così pagare bollettini o ricaricare la Postepay durante il percorso.