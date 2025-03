(di Katherine Puce) Il Bookcrossing è nato nel 2001 negli Stati Uniti per iniziativa di Ron Hornbaker, con l’obiettivo di creare una rete di scambio libero di libri. L’idea è quella di lasciare un libro in un luogo pubblico affinché altri possano trovarlo, leggerlo e poi rimetterlo nuovamente in circolazione. Il fenomeno ha da subito guadagnato popolarità in tutto il mondo, con milioni di libri registrati e condivisi.

Nel tempo, il Bookcrossing non si è limitato ai piccoli quartieri, ma ha trovato spazio anche in aziende, biblioteche e grandi spazi pubblici, diventando un simbolo di condivisione culturale e sostenibilità.

L’esempio di Coop

Un esempio rilevante nel tempo è rappresentato da Coop, il famoso sistema di cooperative di consumatori attivo nella grande distribuzione organizzata, che ha promosso numerose iniziative per la diffusione della cultura e il riutilizzo dei libri. Quest’ultima ha promosso diverse iniziative per dare una seconda vita ai libri, creando spazi di book sharing all’interno dei propri punti vendita e luoghi sociali. Attraverso scaffali dedicati, i clienti possono lasciare e prendere liberamente libri, favorendo la diffusione della cultura e un approccio sostenibile alla lettura. In particolare, dal 2009, Unicoop Tirreno ha lanciato “Libri Randagi”, trasformando i supermercati in veri e propri punti di scambio letterario. I libri, che spesso viaggiano anche oltre confine, portano con sé un dettaglio distintivo: una foglia d’alloro inserita tra le pagine da Maria Cangani, che da anni cura con passione il progetto. Parallelamente, Coop Alleanza 3.0 ha sviluppato “Seminar Libri”, diffondendo spazi di bookcrossing in quasi 100 negozi, con iniziative che coinvolgono anche ospedali e scuole. Nel 2010, Unicoop Firenze, ha poi introdotto “Bibliocoop”, una rete di punti prestito nei supermercati che oggi conta 8.000 lettori e 500 volontari, contribuendo alla crescita delle biblioteche locali. Coop Centro Italia, invece, ha avviato le collette culturali, raccogliendo e donando migliaia di libri a scuole, carceri e associazioni, dimostrando che la cultura, proprio come il cibo, può essere condivisa per il benessere di tutti.

La crescita del mercato dell’usato tra iniziative e campagne

Negli ultimi anni, il mercato dei libri usati in Italia ha registrato una crescita significativa, con oltre 18 milioni di italiani che hanno acquistato libri di seconda mano, secondo un’indagine condotta da Wallapop e Mup nel 2023. I generi più richiesti includono i grandi classici della letteratura (47,8%), seguiti dai saggi (23,6%) e dai libri per bambini (20,2%). Il risparmio economico e la possibilità di trovare edizioni rare sono tra i motivi principali che spingono i lettori verso il mercato dell’usato.

Questo insieme ad iniziative come Librokilo, che consente di acquistare libri di seconda mano a 10 euro al chilo e che si è svolta il 14 e 15 dicembre 2024 presso il Teatro Elfo Puccini di Milano, o il progetto #ioleggoperché 2024, promosso dall’Associazione Italiana Editori, che ha coinvolto oltre 4,2 milioni di studenti, 28.285 scuole, 350 nidi e 3.939 librerie, continua a crescere l’impegno nella promozione della lettura e nel riutilizzo dei libri usati.

Queste iniziative non solo incentivano la diffusione della cultura e la sostenibilità, ma si affiancano anche a un numero sempre maggiore di punti di scambio libri nei quartieri. Prima di acquistare nuovi libri, è utile informarsi sulle iniziative locali, contribuendo così a ridurre gli sprechi e a dare nuova vita ai libri, facendo al contempo un gesto positivo per l’ambiente.