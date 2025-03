Gli automobilisti italiani stanno facendo i conti con un incremento significativo dei costi legati all’assicurazione Rc auto. Un recente studio di IVASS, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ha messo in luce una tendenza al rialzo dei premi che sta impattando sul portafoglio di milioni di proprietari di veicoli nel nostro Paese.

Un’Inversione di Tendenza Dopo Anni di Calo

Il report di IVASS evidenzia come, tra gennaio 2021 e luglio 2024, i prezzi medi delle polizze Rc auto siano aumentati del 12,6%. Questo dato segna una netta inversione di rotta rispetto al periodo precedente. Infatti, come sottolinea lo stesso istituto di vigilanza, tra il 2014 e il 2021 si era assistito ad una diminuzione considerevole del premio medio, con un calo del 25,3% in termini nominali e addirittura del 29,7% in termini reali, considerando cioè l’inflazione. Un periodo, quindi, in cui i costi assicurativi avevano rappresentato una voce di spesa in calo per gli italiani.

L’Inflazione Spinge i Prezzi delle Assicurazioni Auto

La ragione principale di questo aumento repentino è da ricercarsi, secondo l’analisi di IVASS, nella forte impennata dell’inflazione che ha caratterizzato gli ultimi anni. L’inflazione, ovvero l’aumento generalizzato dei prezzi, incide su diversi aspetti del settore assicurativo, dai costi di riparazione dei veicoli ai risarcimenti per i sinistri. Di conseguenza, le compagnie assicurative si trovano a dover adeguare i premi per far fronte a queste maggiori spese.

Aumenti Graduali ma Costanti nel Breve Periodo

Analizzando più nel dettaglio gli ultimi anni, si nota come gli incrementi siano stati graduali ma costanti. Nel 2023, l’aumento nominale è stato del 6,1%, mentre nei primi mesi del 2024 (fino a luglio) si è registrato un ulteriore +5% sempre in termini nominali. Questi aumenti, sommati tra loro, hanno portato al significativo incremento del 12,6% nel periodo considerato.

Italia Virtuosa: Aumenti Inferiori alla Media Europea

Nonostante la crescita dei prezzi, IVASS segnala anche un aspetto positivo per l’Italia. L’aumento registrato nel nostro Paese risulta inferiore alla media europea. Nell’ UE a 27, infatti, l’incremento medio dei premi Rc auto è stato del 19,6% tra gennaio 2022 e luglio 2024. Un dato più elevato rispetto a quello italiano, a indicare che, pur subendo l’impatto dell’inflazione, il mercato assicurativo italiano sembra aver contenuto in parte gli aumenti rispetto ad altri Paesi europei.