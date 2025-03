Il mondo del cinema torna protagonista delle aste giudiziarie con un’opportunità unica: la vendita dei diritti illimitati su una vasta libreria di film. Il Tribunale Civile di Roma, nell’ambito della procedura fallimentare n. 718/2015 relativa alla Globo Multimedia S.r.l., ha indetto una vendita telematica asincrona per l’acquisto di una collezione di 126 pellicole distribuite in 12 lotti, con prezzi base d’asta a partire da 3.784,22 €.

Un tesoro cinematografico: i film all’asta

L’elenco dei film comprende titoli iconici del cinema italiano e internazionale, tra cui classici senza tempo e autentiche rarità. Tra i più celebri troviamo “Ninotchka”, “Notorious”, “Quarto Potere”, “Rebecca”, “La vita è meravigliosa”, “Il terzo uomo”, “King Kong”, “Sciuscià”, “Il signore e la signora Smith”, “Gilda” e “Mister Smith va a Washington”. Presenti anche pietre miliari del cinema italiano come “Filumena Marturano”, “Non me lo dire!”, “Hanno rubato un tram” e “Vacanze a Ischia”.

L’elenco completo comprende film di vari generi, dal noir al western, dal drammatico alla commedia, fino ai grandi kolossal. Ecco tutti i titoli suddivisi per lotti:

Lotto 1: La contessa di Parma, Non me lo dire!, Il vagabondo, Signori, in carrozza!, Hanno rubato un tram, L’avventuriero di Macao, La croce di fuoco, Non puoi impedirmi d’amare, Odio implacabile, Le mie due mogli, Il terzo delitto.

Lotto 2: Le avventure di Giacomo Casanova, L’ultima carrozzella, Sette ore di guai, Un’avventura di Salvator Rosa, I tre aquilotti, La linea francese, La città del piacere, Palcoscenico, Un evaso ha bussato alla mia porta, Le catene della colpa, La gang del racket.

Lotto 3: Il bandolero stanco, L’allegro fantasma, 47 morto che parla, Marito e moglie, Un pilota ritorna, Romanzo nel west, Il primo ribelle, Il tesoro di Vera Cruz, Il grande cielo, I diabolici, Ninotchka.

Lotto 4: Vacanze a Ischia, La “Cosa” dell’altro mondo, Il bacio della pantera, Giunga Din Din, Il massacro di Fort Apache, Capitan Blood, Nemico pubblico.

Lotto 5: Era di venerdì 17, Carosello del varietà, Le sei mogli di Barbablù, Fontana di Trevi, Quanto sei bella Roma, Il caso Paradine, Argento vivo, La maschera di mezzanotte, Nessuno mi crederà, L’ombra del passato, Una donna vivace.

Lotto 6: Maddalena zero in condotta, La fuggitiva, La peccatrice, La muta di Portici, Nessuno torna indietro, Una ragazza in ogni porto, Il suo tipo di donna, Il giardino delle streghe, Il denaro non è tutto, Il vagabondo della foresta.

Lotto 7: Yvonne la nuit, I grandi magazzini, La schiava del peccato, Tempo massimo, Il signor Max, Questa terra è mia, Ombre malesi, Accadde una notte, Cappello a cilindro, Il signore e la signora Smith, Il diavolo e la femmina.

Lotto 9: Cani e gatti, Perdutamente tua, Tramonto, Il conte Essex, I cavalieri del Nord Ovest, Furore, Il vampiro dell’isola, Situazione imbarazzante, Sabotatori, La signora scompare.

Lotto 10: Filumena Marturano, Quarto potere, Rebecca, La vita è meravigliosa, Orizzonte perduto, Sahara, Fermo con le mani, Lo sparviero del mare, Monsieur Verdoux, Il figlio di Tarzan.

Lotto 11: Sciuscià, King Kong, Il terzo uomo, Vento selvaggio, Notre Dame, Maria di Scozia, Angeli con la faccia sporca, Gli eroi del Pacifico, Servizio in camera, Susanna.

Lotto 12: Io ti salverò, Duello al sole, Notorious, La città magica, Gilda, Tu partirai con me, Com’era verde la mia valle, Fra le tue braccia, Voglio essere tua, Mister Smith va a Washington.

Un’asta da non perdere

L’asta si terrà il 28 aprile 2025 alle ore 12:00 in modalità asincrona telematica, con un prezzo base totale di 52.139,08 € e un rialzo minimo di 5.200,00 € per lotto.

L’Osservatorio di Aste Florio (https://asteflorio.com/), specializzato nel monitoraggio delle aste immobiliari, nella sua attività di monitoraggio dei bandi pubblicati dai tribunali ha individuato un’opportunità insolita ma di particolare interesse per i professionisti del settore, pur non essendo direttamente legata al mercato immobiliare.

Aste deserte: un fenomeno ricorrente

Curiosamente, nel mondo delle aste, non sempre le vendite si concludono con successo. Non è raro che intere collezioni di film o diritti cinematografici rimangano invenduti per mancanza di offerte, per valori base ritenuti eccessivi o per una scarsa pubblicità dell’evento. Resta da vedere se questa preziosa libreria troverà acquirenti o se seguirà il destino di molte altre aste deserte.