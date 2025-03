Il gruppo Trevolution, divisione del colosso Dyninno specializzato nel travel, archivia il 2024 con risultati commerciali entusiasmanti, confermando un trend di crescita solido e costante. Le prenotazioni lorde hanno raggiunto la cifra vertiginosa di 1.238,64 miliardi di dollari, segnando un incremento del 5% rispetto all’anno precedente. Un traguardo importante, accompagnato dalla vendita di quasi un milione di biglietti aerei, per la precisione 980.092.

Un Milione di Biglietti e Innovazione Costante

Non solo numeri da capogiro, ma anche un forte impegno nell’innovazione e nell’ampliamento dell’offerta. Nel corso del 2024, Trevolution ha lanciato diverse novità di rilievo, pensate per migliorare l’esperienza di viaggio dei propri clienti. Tra queste spiccano Dreampass, una nuova app “tutto in uno” per il travel disponibile sia su App Store che Google Play, e Dreampass Plus, un servizio in abbonamento premium integrato nell’app. Il gruppo ha inoltre introdotto Vagamo, una piattaforma di viaggio inedita che unisce la flessibilità delle prenotazioni online con il supporto di esperti, e ha aperto le porte ai pagamenti in criptovaluta per le prenotazioni aeree tramite Skylux Travel.

Focus sul VFR e Successo in Germania con Oojo

Trevolution Group, forte di oltre vent’anni di esperienza nel settore, si conferma leader globale nel segmento VFR (Visiting Friends and Relatives), un mercato in continua espansione. Nel 2024, l’azienda ha puntato strategicamente sulla sua agenzia di viaggi online, Oojo, lanciandola con successo in Germania e ottenendo un Net Promoter Score (NPS) di 60, un risultato notevole che supera ampiamente la media del settore, ferma a 35.

I Numeri Chiave del 2024: Un Anno in Sintesi

Per comprendere appieno la portata del successo del 2024, ecco alcuni punti salienti:

Prenotazioni record: 1.238,64 miliardi di dollari, con un aumento del 5%.

1.238,64 miliardi di dollari, con un aumento del 5%. Biglietti emessi in crescita: 980.092, un incremento del 16% rispetto al 2023.

980.092, un incremento del 16% rispetto al 2023. Boom dei biglietti di sola andata: +34%, rappresentando il 29% del totale.

+34%, rappresentando il 29% del totale. Servizi accessori sempre più richiesti: +21% negli acquisti rispetto al 2023.

+21% negli acquisti rispetto al 2023. Lancio di Dreampass e Dreampass Plus: L’app “tuttofare” e l’abbonamento premium per viaggiatori esigenti.

L’app “tuttofare” e l’abbonamento premium per viaggiatori esigenti. Arrivo di Vagamo: La piattaforma ibrida per prenotare voli online con supporto esperto.

Le Mete Preferite dai Viaggiatori: USA, Filippine e Novità Canada

Quali sono state le destinazioni più ambite dai viaggiatori di Trevolution Group nel 2024? Al vertice della classifica troviamo gli Stati Uniti, seguiti dalle Filippine, l’India e l’Italia. La vera novità è l’ingresso del Canada nella top 5, scalzando altre destinazioni e dimostrando un crescente interesse per il paese nordamericano.

La domanda di viaggi verso il Canada è esplosa con un +189%, mentre l’Italia ha registrato un incremento del 90%, mantenendo lo stesso ritmo di crescita dell’anno precedente. Crescite significative anche per altre mete come Argentina (+146%), Arabia Saudita (+117%), Egitto (+85%), Thailandia (+77%) e Pakistan (+58%).

Tra i paesi di partenza, ritroviamo in posizioni di rilievo Stati Uniti, Filippine, India, Canada e Italia, ma anche Nigeria e Turchia, a testimonianza di una clientela globale e variegata.

Classe Economy Domina, ma Business in Crescita

La classe Economy si conferma la scelta preferita dai viaggiatori, con 869.183 biglietti venduti, generando 828,52 milioni di dollari (il 66% delle prenotazioni lorde totali). Tuttavia, anche la Business class ha registrato un incremento, con 88.961 biglietti e 357,67 milioni di dollari (il 34% delle prenotazioni lorde totali).

Andata e Ritorno Sempre in Voga, Ma L’Andata Semplice Guadagna Terreno

I viaggi andata e ritorno continuano a essere i più diffusi, con 626.648 biglietti, più del doppio rispetto ai biglietti di sola andata, fermi a 285.328. Mentre le vendite dei biglietti round-trip sono cresciute del 10%, quelle dei one-way hanno subito un vero e proprio boom, con un +34%, evidenziando una crescente tendenza alla flessibilità e alle decisioni di viaggio last-minute.

Prezzi in Calo per l’Economy, Stabili per la Business

Una buona notizia per i viaggiatori: il prezzo medio dei biglietti aerei in classe Economy è diminuito del 13%, mentre la Business class è rimasta sostanzialmente stabile, con un calo dell’1%. Anche il prezzo medio dei biglietti di sola andata (-16%) e andata e ritorno (-8%) ha subito una contrazione.

Turkish Airlines e United Airlines in Vetta, Qatar Airways Sorprende

Quali sono state le compagnie aeree preferite dai clienti di Trevolution Group nel 2024? Ai primi posti troviamo Turkish Airlines, United Airlines, Lufthansa, American Airlines, British Airways e Philippine Airlines. Da segnalare la crescita impressionante di Qatar Airways, con un +48% nelle vendite di biglietti.

Prenotazioni Anticipate o Last-Minute: Due Tendenze a Confronto

I dati di vendita rivelano un’interessante polarizzazione nelle abitudini di prenotazione. La maggiore domanda si concentra sulle prenotazioni effettuate con oltre tre mesi di anticipo, scelte da oltre il 30% dei viaggiatori. Allo stesso tempo, il 17% dei clienti prenota il volo entro 10 giorni dalla partenza. Un trend che evidenzia una netta divisione tra chi pianifica con largo anticipo e chi opta per viaggi last-minute, spesso dettati da esigenze urgenti.

Soggiorni Più Brevi e Viaggi Più Efficienti

La durata media dei soggiorni si è accorciata di due giorni in classe Economy e di un giorno in Business class, rispetto all’anno precedente. La permanenza media è quindi scesa a 27 giorni per l’Economy e 23 giorni per la Business, indicando una maggiore efficienza dei viaggi e una potenziale integrazione tra lavoro e svago.

Protezione Bagaglio Smarrito: Servizio Accessorio in Grande Ascesa

Tra i servizi accessori, spicca un vero e proprio boom per la protezione bagaglio smarrito, con un aumento della domanda del 247%, diventando uno dei prodotti ancillary più richiesti.

Le Parole del Fondatore: Alex Weinstein Traccia la Rotta Futura

“Il 2024 è stato un anno di trasformazioni strutturali, volto a migliorare l’esperienza di viaggio, costruire un ecosistema completo e ottenere maggiori benefici attraverso partnership strategiche. Abbiamo lanciato Dreampass, una super-app, e Dreampass Plus, un abbonamento premium con vantaggi come il roaming dati internazionale e benefit esclusivi per il viaggio. L’app all-in-one ha avuto un forte riscontro tra i viaggiatori, con oltre 13.000 abbonamenti venduti e 1,6 milioni di dollari di entrate dal prodotto Dreampass Plus in meno di sei mesi. Abbiamo anche avviato l’espansione di mercato con la nostra OTA, Oojo, che ha rapidamente guadagnato terreno e si è rivelata un grande successo. Inoltre, abbiamo sviluppato Vagamo, una piattaforma di viaggio ibrida di nuova generazione che consente ai viaggiatori di prenotare voli a modo loro: cercando online le migliori offerte, ricevendo supporto live da agenti di viaggio esperti o accedendo a prezzi offline esclusivi. Questi sviluppi segnano un significativo passo avanti per Trevolution”, ha dichiarato Alex Weinstein, nella foto, fondatore del gruppo Dyninno.