Spindox S.p.A., nella foto il presidente Paolo Costa, leader italiano nella consulenza tecnologica, ha annunciato i risultati finanziari per il 2024, segnando una crescita significativa dei ricavi e un miglioramento della redditività. L’azienda ha inoltre annunciato l’espansione in Asia, con l’apertura di nuove sedi a Hong Kong e Shanghai.

Crescita superiore alla media del mercato

Il valore della produzione consolidato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 si attesta a 111,8 milioni di euro, in crescita dell’11,9% rispetto all’anno precedente. Questa performance supera le stime di crescita del mercato italiano dei servizi IT, secondo le analisi di Assintel-Confcommercio e Anitec-Assinform.

Fattori chiave della crescita

L’incremento del valore della produzione è stato trainato da due elementi principali: l’espansione nei settori strategici come Banking & Insurance, Automotive, Transportation & Logistics e Utility, e il focus sulla cybersecurity, con la controllata Oplium Italia S.r.l. che ha registrato un aumento del 75% del valore della produzione.

Miglioramento della redditività

L’EBITDA normalizzato consolidato è aumentato del 37,4%, raggiungendo 9,9 milioni di euro. Questo miglioramento è attribuibile a una maggiore incidenza delle attività a più alta marginalità e a un’efficace strategia di contenimento dei costi operativi.

Espansione in Asia

Spindox ha annunciato la costituzione di Spindox Asia Limited, sub-holding con sede a Hong Kong, e Spindox China, controllata operativa con sede a Shanghai. Questa espansione è volta a rispondere alle esigenze dei clienti chiave e a cogliere le opportunità di crescita offerte dal mercato asiatico.

Dichiarazioni dei co-CEO

Massimo Pellei, co-CEO di Spindox, ha commentato: «Raccogliamo i frutti della strategia commerciale definita un anno fa, fondata sulla espansione nei settori chiave per la crescita e sulla focalizzazione negli ambiti a più elevato contenuto di innovazione. I risultati a doppia cifra conseguiti nel 2024, che superano la performance stimate per il mercato nel suo complesso, ci soddisfano pienamente».

Mauro Marengo, co-CEO di Spindox, ha aggiunto: «Ancora più positivo ci sembra il dato relativo al miglioramento della redditività, considerando che in meno di un anno abbiamo recuperato 1,7 punti percentuali a livello di EBITDA margin. Si tratta dell’avvio di un trend che si consoliderà nel 2025, quando l’impatto della nuova strategia si manifesterà pienamente. Continueremo a puntare sul business a più alta marginalità e a prestare la massima attenzione al contenimento dei costi operativi».