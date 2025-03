Un importante accordo è stato siglato nel settore dell’edilizia residenziale, con l’obiettivo di elevare gli standard abitativi per la classe media. La S.H.A.R.E. Community Development Corp (SCDC) ha annunciato una nuova collaborazione con Ziegler Cooper Architects (ZCA), uno studio di architettura di spicco con sede a Houston, Texas. L’accordo riguarda la progettazione di interni per i futuri progetti residenziali di SCDC.

Un’esperienza consolidata nel settore

Ziegler Cooper Architects, fondata nel 1977, si è affermata come una delle principali firme di architettura a Houston, con un’esperienza che si estende a livello nazionale e internazionale. Lo studio è specializzato in una vasta gamma di settori, dall’architettura urbana agli interni di spazi di lavoro, passando per edifici di culto, istituti scolastici, strutture comunitarie e centri di salute e benessere. Con un portfolio di 35 milioni di metri quadrati dedicati all’edilizia residenziale urbana, ZCA si impegna a trasformare il paesaggio urbano in comunità più dense, accoglienti e percorribili a piedi.

Riconoscimenti e impegno per la qualità

Lo studio ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il prestigioso premio Pinnacle Award 2022 dell’International Interior Design Association (IIDA) come “Large Firm of the Year”, a testimonianza della sua influenza ed eccellenza a livello globale. Altri riconoscimenti includono il “Best Use of Labels” al CANstruction e il prestigioso AMCH Golden Trowel Award. ZCA è rinomata per la sua dedizione alla creazione di edifici belli, polifunzionali, funzionali e sostenibili, che arricchiscono la vita delle persone.

Un nuovo standard per l’edilizia residenziale

Questa nuova partnership rafforzerà il team interno di SCDC, già altamente qualificato. Insieme, ZCA contribuirà a definire un nuovo punto di riferimento, offrendo esperienze abitative eccezionali ed elevando gli standard abitativi con design moderni e ben ponderati.