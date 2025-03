CY4GATE, protagonista nazionale ed europeo nel campo della cyber security e cyber intelligence, si afferma con un nuovo importante successo. L’azienda ha annunciato la sottoscrizione di un contratto di ben 20,5 milioni di euro con un prestigioso cliente istituzionale europeo. L’accordo, dalla durata triennale, prevede la fornitura di tecnologie all’avanguardia e soluzioni evolutive nell’ambito della Decision Intelligence, con un obiettivo chiaro: potenziare processi decisionali complessi attraverso strumenti innovativi e dalle elevate prestazioni.

Decision Intelligence: la Chiave per Affrontare la Complessità Globale

Il cuore del contratto risiede nelle soluzioni tecnologiche avanzate sviluppate internamente da Cy4Gate proprio nel settore della Decision Intelligence. Un ambito in cui il Gruppo sta consolidando sempre più la propria posizione di leader di riferimento. In un mondo globalizzato e interconnesso come quello attuale, la capacità di prendere decisioni rapide, precise e basate su analisi approfondite è diventata cruciale. La Decision Intelligence, ovvero l’abilità di acquisire, elaborare e trasformare enormi quantità di dati eterogenei in informazioni strategiche, rappresenta un fattore essenziale per la competitività e il successo di istituzioni, aziende e organizzazioni governative.

Fiducia del Mercato e Tecnologie Proprietarie all’Avanguardia

Questo importante accordo con l’istituzione europea testimonia concretamente la fiducia che il mercato ripone nelle tecnologie all’avanguardia di Cy4Gate e nel valore strategico delle sue soluzioni proprietarie. Soluzioni progettate specificamente per affrontare le sfide emergenti legate alla gestione dei big data e alla necessità di processi decisionali sempre più consapevoli. Il mercato della Decision Intelligence sta vivendo una fase di espansione significativa in Europa, spinto dalla crescente esigenza di strumenti sofisticati per l’analisi dei dati e il supporto alle decisioni strategiche. In questo contesto dinamico, aziende e istituzioni stanno accelerando l’adozione di queste tecnologie per ottimizzare l’efficienza operativa e migliorare la gestione delle crisi in scenari sempre più complessi e imprevedibili.

Le Dichiarazioni del CEO: Visione Strategica e Crescita Sostenibile

Emanuele Galtieri, CEO e General Manager di Cy4Gate Group, ha espresso grande soddisfazione per questo nuovo traguardo: “È un importante riconoscimento, peraltro a carattere pluriennale, a conferma di un operato dell’azienda che soddisfa le aspettative degli end user e apre nuove opportunità. Lo sforzo del management è focalizzato a ridurre progressivamente la stagionalità del fatturato, agendo su più leve tra le quali l’acquisizione di contratti che vadano ben oltre l’anno di delivery, capaci così di alimentare un solido backlog da cui discenda un flusso costante di revenues. Il tutto è reso possibile grazie al continuous improvement delle tecnologie proprietarie in grado oggi di soddisfare requisiti particolarmente sfidanti nella gestione e correlazione di enormi moli di dati da trasformare in pregiate informazioni ai fini decisionali”.