Alidays Travel Experiences, azienda leader in Italia nella creazione di viaggi su misura, affida le attività di media relations ad AT Comunicazione, agenzia milanese fondata da Alessandra Agostini e Claudia Torresani.

L’agenzia si interfaccerà con il management di Alidays per dare vita a un piano integrato di azioni, con l’obiettivo strategico di rafforzare ulteriormente i rapporti con i media e gli stakeholder, valorizzando gli asset dell’azienda e la programmazione incentrata sulla creazione di esperienze di viaggio personalizzate e curate nei minimi dettagli.

La dichiarazione del Head of Marketing di Alidays

“Desideriamo dare un ulteriore nuovo impulso alle nostre attività di comunicazione e PR, integrando risorse, visioni e la nostra capacità di interpretare le tendenze del turismo esperienziale. La nostra missione è soddisfare la persona attraverso un approccio innovativo e su misura, e per questo abbiamo scelto un’agenzia come AT Comunicazione, riconosciuta per la sua specializzazione negli ambiti travel e lifestyle”, commenta Pietro de Arena, nella foto, Head of Marketing di Alidays.

L’eccellenza di Alidays Travel Experiences

Con sede a Milano, Alidays Travel Experiences si distingue per la capacità di creare itinerari tailor-made, ispirati alle esigenze del viaggiatore e basati su una profonda conoscenza delle destinazioni. Il tour operator vanta un portfolio di proposte che spaziano dai grandi viaggi intercontinentali – con pietre miliari come Stati Uniti, Estremo Oriente, Oceano Indiano e Sud America – alle esperienze di viaggio più vicine come Emirati, Asia Centrale e Caucaso. Attraverso una rete capillare di partner locali selezionati ed Enti del Turismo, Alidays garantisce un servizio all’insegna dell’eccellenza, caratterizzato da un approccio consulenziale altamente specializzato e da soluzioni innovative.

Glance: l’esperienza high-end

Fiore all’occhiello dell’azienda è il brand Glance, divisione dedicata al segmento high-end, che offre esperienze esclusive con soggiorni in hotel e resort di prestigio, servizi su misura e un’assistenza personalizzata – dal momento della prenotazione sino al rientro – per una clientela attenta alla qualità del viaggio, basato sui singoli dettagli.

L’espansione dell’Incoming di Alidays

Divisione in espansione è inoltre la parte Incoming di Alidays – focalizzata sull’accoglienza in Italia di viaggiatori da Nord e Sud America – che costruisce itinerari esperienziali su tutto il territorio nazionale, con soluzioni ad hoc per turismo leisure esclusivo.

Le parole di AT Comunicazione

“Siamo entusiaste che una realtà prestigiosa come Alidays abbia scelto la nostra agenzia per intraprendere un nuovo percorso di comunicazione volto a valorizzare l’eccellenza del proprio servizio e la capacità di interpretare il turismo con una visione orientata al futuro. Non vediamo l’ora di lavorare in sinergia con il management per mettere in luce i tratti di unicità che caratterizzano Alidays, contribuendo proattivamente a rafforzarne la brand reputation”, affermano Alessandra Agostini e Claudia Torresani.