Sesa S.p.A., protagonista nel settore Digital Technology, System Integration e Business Application, prosegue la sua strategia di crescita per linee esterne con una nuova acquisizione di rilievo. Attraverso la controllata Var Group S.p.A., Sesa ha annunciato l’acquisizione del 60% del capitale di InnoFour B.V., società specializzata in soluzioni software per l’engineering. L’operazione, strategicamente mirata, permetterà a Var Group di espandere la propria presenza nel Benelux e in Scandinavia, consolidando la sua posizione come partner chiave per la digitalizzazione delle imprese manifatturiere europee.

InnoFour: Specialista in Soluzioni Software per l’Engineering

InnoFour, fondata nel 2008 e con sedi operative in Olanda, Svezia e Norvegia, è un player di riferimento nelle soluzioni software per la progettazione elettronica (EDA), la simulazione e la progettazione ingegneristica (CAE). L’azienda vanta inoltre competenze nei servizi ingegneristici Computational Fluid Dynamics (CFD) e nei software di gestione del ciclo di vita delle applicazioni (ALM). Il suo portafoglio clienti annovera importanti realtà enterprise operanti in settori cruciali come l’elettronica, l’ingegneria aerospaziale e navale, la difesa, l’automotive e l’automazione.

Dati Finanziari e Partnership Strategica con Siemens

Nell’esercizio 2024, InnoFour ha registrato ricavi per circa 6 milioni di euro e un Ebitda margin di circa il 10%, potendo contare su un team di 15 risorse specializzate. La società è partner di Siemens PLM Software e sviluppa soluzioni ingegneristiche basate sulle piattaforme Siemens Digital Industries Software. Grazie a questa partnership e alla combinazione di software CAE professionali e servizi di consulenza, InnoFour serve un ampio customer set di circa 250 clienti enterprise internazionali, con sede in Belgio, Olanda, Lussemburgo, Svezia, Norvegia, Danimarca e Islanda.

Integrazione in Var Group e Ampliamento del Polo Europeo di Digital Engineering

L’acquisizione di InnoFour rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di espansione di Var Group nel settore del Digital Engineering. InnoFour verrà integrata nella Business Unit Var Industries, nata nel 2017 e già rafforzata da precedenti acquisizioni. Con questa operazione, Var Industries consoliderà il suo ruolo come polo europeo di riferimento nel Digital Engineering, arrivando a contare su un team di oltre 200 professionisti e un fatturato di circa 65 milioni di euro nell’anno fiscale che si concluderà il 30 aprile 2025, con il 50% del fatturato generato sui mercati esteri.

Termini Finanziari dell’Operazione e Continuità Manageriale

L’acquisizione è stata conclusa sulla base di criteri di valutazione in linea con le prassi di Gruppo Sesa, applicando un multiplo di 5 volte l’Ebitda medio normale della società target. I soci fondatori e Managing Partner di InnoFour, Peter Bakker, Jaap Schuurman, Rick Stroot e Bas Hassink, manterranno un ruolo attivo nella gestione dell’azienda, garantendo continuità e know-how, con obiettivi di sviluppo sostenibile del business e piena integrazione nella Business Unit Var Industries.

Dichiarazioni dei Protagonisti: Visione Strategica e Crescita Sostenibile

Francesca Moriani, CEO di Var Group e Filippo D’Agata, Head of Var Industries di Var Group, hanno dichiarato congiuntamente: “Grazie alla business combination con InnoFour, estendiamo la nostra presenza a nuove e strategiche aree di mercato, consolidando il nostro ruolo di partner digitale dei distretti produttivi europei e accelerando la trasformazione delle imprese manifatturiere engineering intensive. Con questa operazione, rafforziamo il nostro polo europeo di Digital Engineering a supporto della progettazione industriale, avvalendoci delle tecnologie più innovative per offrire soluzioni sempre più evolute. Grazie alla partnership industriale con InnoFour, faremo crescere la nostra organizzazione, a supporto della digitalizzazione delle imprese produttive, che conterà oltre 200 professionisti e un fatturato di circa 65 milioni di euro nei principali Paesi europei, nell’anno fiscale che si concluderà il 30 aprile 2025″.

Peter Bakker, Jaap Schuurman, Rick Stroot e Bas Hassink, Fondatori e Managing Partners di InnoFour, hanno aggiunto: “Siamo lieti di entrare a far parte dell’organizzazione di Var Group e del Gruppo Sesa, al fine di accelerare la crescita delle nostre competenze, espandere la nostra presenza sul mercato e contribuire con il nostro know-how alla crescita del Gruppo. Aggiungendo competenze e soluzioni innovative come l’Application Lifecycle Management (ALM) ed estendendo la nostra presenza in nuovi mercati, aspiriamo a rafforzare le competenze digitali e a sviluppare soluzioni innovative che supportino le imprese engineering intensive dei principali distretti Europei ed internazionali”.

Alessandro Fabbroni, nella foto, CEO di Sesa, ha concluso: “Proseguiamo gli investimenti in innovazione tecnologica e competenze rafforzando le specializzazioni nel settore delle soluzioni software per la progettazione elettronica ed arricchendo ulteriormente la nostra offerta di competenze e soluzioni software per il settore engineering, ampliando customer set e capitale umano. La business combination si inserisce nel percorso di trasformazione industriale del Gruppo sempre più orientato a consulenza, piattaforme digitali e tecnologie innovative, lungo le principali direttrici di evoluzione quali digitalizzazione dei processi, AI, cybersecutity, con obiettivi di generazione di valore sostenibile e di lungo termine per gli stakeholder”.