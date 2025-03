Investire SGR (Gruppo Banca Finnat), società di asset e investment management leader nel Real Estate italiano, annuncia oggi la locazione a un primario gruppo bancario italiano di un immobile, di circa 1.700 mq, sito in Corso Europa 11 a Milano. L’operazione, svolta per conto del Fondo immobiliare secondo RE, gestito dalla SGR e che ha come unico quotista la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti, si inserisce in un più ampio contesto di rigenerazione urbana, che ha visto il quartiere di Corso Europa protagonista di importanti trasformazioni, tra cui il potenziamento dell’area pedonale e ciclabile e l’apertura della nuova linea M4 della metropolitana, che collega direttamente il centro città all’aeroporto di Linate.

Progetto di Rigenerazione Urbana e Standard di Sostenibilità Elevati

Il progetto, curato dallo studio Giuseppe Tortato Architetti, è in linea con i più moderni standard di sostenibilità ed è orientato all’ottenimento della certificazione LEED GOLD. Il Fondo immobiliare secondo RE ha infatti l’obiettivo di valorizzare un portafoglio immobiliare strategico, perlopiù a uso uffici, distribuito su tutto il territorio nazionale, in particolare su Milano e Roma, e prevede investimenti mirati per la riqualificazione di asset di pregio in linea con le più moderne esigenze del mercato immobiliare.

Dichiarazione di Rosario Grimaldi, Investire SGR

“Questa operazione rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di valorizzazione del portafoglio immobiliare del Fondo, rafforzando il nostro impegno nella rigenerazione di asset di pregio. La locazione dell’immobile a un primario operatore bancario conferma, infatti, la solidità della nostra visione, orientata a trarre il massimo valore dagli immobili grazie a un loro riposizionamento accrescendone efficienza e qualità ” ha dichiarato Rosario Grimaldi, Head of office, Retail & Alternative Markets di Investire SGR.

Dichiarazione di Ferdinando Boccia, Cassa Dottori Commercialisti

“La locazione dell’edificio di Corso Europa conferma che una gestione responsabile degli immobili, che si traduce anche in progetti di rigenerazione urbana, può essere la base di una strategia di investimento sostenibile, come quella intrapresa negli ultimi anni dalla Cassa”, ha dichiarato Ferdinando Boccia, Presidente della Cassa Dottori Commercialisti. “ In questi anni, allo scopo di efficientare la gestione immobiliare, stiamo implementando una strategia di valorizzazione dei nostri assets puntando ad affidare a operatori specializzati tra i quali Investire SGR, gestore del nostro fondo SecondoRE, immobili di pregio che necessitano di importanti interventi di riqualificazione”.