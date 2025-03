L’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’introduzione di importanti novità digitali volte a semplificare la vita dei cittadini. Da oggi, infatti, è possibile ottenere il codice fiscale per i neonati e richiedere il duplicato della tessera sanitaria direttamente online, accedendo all’area riservata del sito web dell’Agenzia. Queste nuove funzionalità rappresentano un passo avanti significativo verso la digitalizzazione dei servizi pubblici, offrendo soluzioni più rapide e comode per gli utenti.

Codice fiscale per neonati: addio agli uffici, benvenuto al web

Una delle principali novità riguarda la richiesta del codice fiscale per i neonati. Fino ad ora, i genitori dovevano recarsi fisicamente presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate per ottenere questo documento essenziale. Ora, grazie al nuovo servizio online, questa procedura diventa molto più semplice e veloce. Direttamente dall’area riservata del sito dell’Agenzia, i genitori possono inserire i dati anagrafici del bambino e ricevere il certificato in formato digitale. Questo non solo evita code e spostamenti, ma facilita anche altre pratiche amministrative, come la scelta del pediatra, che richiede il codice fiscale del neonato.

Duplicato tessera sanitaria: tutto a portata di click

Un’altra importante semplificazione riguarda la richiesta del duplicato della tessera sanitaria. In caso di smarrimento o mancata ricezione del documento, gli utenti non dovranno più recarsi agli sportelli. Attraverso una nuova funzionalità online, disponibile sempre nell’area riservata, è possibile visualizzare e stampare una copia dell’ultima tessera sanitaria valida. Inoltre, è possibile richiedere la riemissione del documento, con la possibilità di verificare e modificare l’indirizzo di recapito. Questo assicura che la tessera sanitaria venga recapitata correttamente alla residenza aggiornata presente nell’Anagrafe tributaria.

Come accedere ai servizi online: identità digitale e procedura guidata

Per usufruire di questi nuovi servizi digitali, è necessario accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate utilizzando le credenziali SPID, CIE (Carta d’identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). La richiesta del codice fiscale per neonati può essere effettuata da uno dei genitori o dai loro rappresentanti legali, allegando la documentazione necessaria, ovvero il certificato di nascita o la dichiarazione di nascita. Una volta che la richiesta sarà stata elaborata dagli uffici competenti, il sistema invierà una email di notifica all’utente, avvisando che il certificato di codice fiscale è disponibile per il download online.