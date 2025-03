Le rilevazioni Inail per il mese di gennaio di quest’anno delineano un quadro contrastante per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro in Italia. Se da un lato si registra una diminuzione nelle denunce di infortunio rispetto a diversi periodi precedenti, dall’altro lato emerge un dato preoccupante relativo all’incremento dei casi mortali. Analizziamo nel dettaglio i dati forniti dall’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro.

Meno infortuni rispetto al passato, ma il confronto con il 2023 evidenzia un aumento

Nel mese di gennaio, le denunce di infortunio presentate all’Inail sono state 30.090. Questo numero segna un calo dell’1,2% rispetto alle 30.454 dello stesso mese del 2024. Il decremento si fa ancora più marcato se confrontato con i dati di gennaio 2022 (-41,4%), gennaio 2021 (-12,6%), gennaio 2020 (-11,2%) e gennaio 2019 (-15,3%), quest’ultimo anno antecedente la crisi pandemica. Tuttavia, confrontando i dati con gennaio 2023, si osserva un aumento del 2,4%, segnalando una dinamica meno positiva nel confronto più recente.

Allarme per l’incremento dei decessi

Nonostante il calo generale degli infortuni, il dato più allarmante riguarda i casi mortali. A gennaio, pur con la dovuta provvisorietà dei numeri, si sono contati 45 decessi sul lavoro. Questo valore rappresenta un aumento significativo di dodici unità rispetto ai 33 registrati nello stesso mese del 2024, con un incremento percentuale del 36,4%. L’incremento dei decessi si conferma anche rispetto agli anni precedenti: +11 rispetto al 2023 e al 2021; +12 rispetto al 2022 e al 2020; e +14 rispetto al 2019. Questo trend in controtendenza rispetto al calo degli infortuni generali solleva interrogativi sulla gravità degli incidenti che si verificano.

Infortuni studenteschi in aumento per l’estensione della tutela

Un capitolo a parte meritano gli infortuni che coinvolgono gli studenti. Le denunce di infortunio riguardanti studenti di ogni ordine e grado sono state 6.286 a gennaio, segnando un aumento del 2,6% rispetto alle 6.128 del 2024. L’Inail specifica che questo aumento è attribuibile in gran parte all’estensione della tutela assicurativa agli studenti di scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, entrata in vigore da settembre 2023. Gli infortuni studenteschi rappresentano circa il 15% del totale delle denunce. Interessante notare come il 43% degli infortuni interessi le studentesse (con un incremento del 4% rispetto al 2024), mentre il 57% riguarda gli studenti (+1,6%). La maggior parte degli infortuni studenteschi (tre su quattro) coinvolge studenti under 15 anni.

Malattie professionali in forte crescita

Infine, un altro dato in netta crescita riguarda le denunce di malattia professionale. A gennaio sono state protocollate 6.587 denunce, con un incremento di 369 unità rispetto allo stesso mese del 2024, pari al 5,9%. L’aumento si fa ancora più consistente se confrontato con gli anni precedenti: +38,5% rispetto al 2023, +99,8% rispetto al 2022, +114,1% rispetto al 2021, +42,1% rispetto al 2020 e +34,2% rispetto al 2019. Questa impennata delle malattie professionali merita particolare attenzione e ulteriori approfondimenti per comprenderne le cause e le dinamiche sottostanti.