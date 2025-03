Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) ha dominato l’edizione ventunesima dei prestigiosi Financial Innovation – Italian Awards di AIFIn, conquistando ben 12 riconoscimenti e l’ambita menzione di merito come “Istituzione Finanziaria Innovativa dell’Anno 2024” nella categoria Banche Grandi. Il premio, giunto alla sua XXI edizione, celebra annualmente le istituzioni finanziarie italiane che si distinguono per la loro capacità di ideare, sviluppare e implementare progetti innovativi.

AIFIn – The Financial Innovation Think Tank, promotore dell’iniziativa, è un think tank indipendente attivo dal 2004, dedicato a promuovere la cultura dell’innovazione nel settore bancario, assicurativo e finanziario italiano. L’ “Osservatorio AIFIn “Innovazione Finanziaria””, da cui nasce il premio, ha valutato quest’anno ben 68 progetti, affidando la selezione finale ad una giuria esterna indipendente composta da docenti universitari, garantendo così l’obiettività e l’autorevolezza del riconoscimento.

Progetti Primeggiano in Diverse Categorie: Pagamenti, Servizi, Sostenibilità, Customer Experience e IT

Tra i numerosi progetti presentati da Intesa Sanpaolo, spiccano quelli che hanno conquistato il primo posto in categorie strategiche per il futuro del settore finanziario:

Nella categoria Pagamenti , il Braccialetto di pagamento Tapster si è distinto come una soluzione wearable innovativa , introdotta per la prima volta in Italia proprio da Intesa Sanpaolo in collaborazione con Mastercard. Questo dispositivo permette ai clienti di effettuare pagamenti contactless in modo rapido e sicuro , senza necessità di utilizzare portafoglio, borsa o telefono, contribuendo a rendere il pagamento digitale sempre più diffuso e accessibile per la vita quotidiana.

, il si è distinto come una , introdotta per la prima volta in Italia proprio da Intesa Sanpaolo in collaborazione con Mastercard. Questo dispositivo permette ai clienti di effettuare , senza necessità di utilizzare portafoglio, borsa o telefono, contribuendo a rendere il sempre più per la vita quotidiana. Per la categoria Nuovi Servizi , isyReward , il sistema di engagement esclusivo integrato nell’app bancaria isybank , ha convinto la giuria. Questa piattaforma premia e valorizza i clienti attraverso meccanismi di fidelizzazione come concorsi, attività promozionali, sconti esclusivi ed eventi offerti dai partner commerciali di isybank, con l’obiettivo di creare una relazione di lungo termine e di valore tra la banca e la sua clientela.

, , il , ha convinto la giuria. Questa piattaforma attraverso meccanismi di fidelizzazione come offerti dai partner commerciali di isybank, con l’obiettivo di e di valore tra la banca e la sua clientela. La Reinvention Experience ha primeggiato nella categoria CX & Customer Service . Questo “co-pilota” per i gestori della Filiale Digitale , basato su Intelligenza Artificiale Generativa , fornisce un supporto proattivo e in tempo reale durante le interazioni con i clienti. L’obiettivo è quello di risolvere le richieste in modo più veloce ed efficace e di proporre offerte personalizzate in linea con il profilo di ogni cliente, migliorando significativamente la customer experience .

ha primeggiato nella categoria . Questo , basato su , fornisce un durante le interazioni con i clienti. L’obiettivo è quello di e di in linea con il profilo di ogni cliente, migliorando significativamente la . Nella cruciale categoria Sustainability , la Piattaforma ESG di Intesa Sanpaolo ha conquistato il primo posto. Questa applicazione , accessibile tramite i canali digitali della banca, offre alle piccole e medie imprese clienti una visione completa delle proprie performance e impatti in ambito ESG (Environmental, Social, Governance). Inoltre, permette di confrontare il proprio posizionamento rispetto ai competitor , fornendo uno strumento prezioso per accompagnare le PMI nella transizione verso modelli di business più sostenibili .

, la di Intesa Sanpaolo ha conquistato il primo posto. Questa , accessibile tramite i canali digitali della banca, offre alle una (Environmental, Social, Governance). Inoltre, permette di , fornendo uno strumento prezioso per . L’ ESG Reporting ha vinto nella categoria Risk and Internal Control . Si tratta di una base dati ESG unica , costruita su un’ architettura informatica innovativa che automatizza la raccolta di dati da diverse fonti . Questa soluzione garantisce l’ allineamento alle normative europee sulla rendicontazione non finanziaria e ai principali standard di sostenibilità come GRI, SASB e TCFD, rispondendo alle crescenti esigenze di trasparenza e accountability in ambito ESG.

ha vinto nella categoria . Si tratta di una , costruita su un’ che . Questa soluzione garantisce l’ e ai principali come GRI, SASB e TCFD, rispondendo alle crescenti esigenze di trasparenza e accountability in ambito ESG. Infine, nella categoria Operations & IT, ATM cashflow optimization ha ottenuto il primo posto. Questa soluzione, basata su un software di ottimizzazione Quantum Inspired, permette di ottenere una maggiore accuratezza nella ricarica degli sportelli ATM. Il risultato è una riduzione delle indisponibilità di prelievo e un significativo miglioramento dei livelli di servizio per la clientela.

Altri Progetti Premiati: Innovazione a 360 Gradi in Intesa Sanpaolo

Oltre ai primi posti, Intesa Sanpaolo ha ottenuto ulteriori riconoscimenti, testimoniando un impegno diffuso per l’innovazione in diverse aree:

Secondo Posto: AI Sales (Categoria Nuovi Servizi), Novità in ambito di casa di XME protezione (Categoria Assicurazioni Consumer), Progetto ATLAS (Categoria Risk & Internal Control), ChatBot Intesa Sanpaolo (Categoria HR & Organizzazione), MailMind AI Driven eMail processing (Categoria Operations & IT).

AI Sales (Categoria Nuovi Servizi), Novità in ambito di casa di XME protezione (Categoria Assicurazioni Consumer), Progetto ATLAS (Categoria Risk & Internal Control), ChatBot Intesa Sanpaolo (Categoria HR & Organizzazione), MailMind AI Driven eMail processing (Categoria Operations & IT). Terzo Posto: FinOps Il governo delle nuvole (Categoria Operations & IT).

L’insieme di questi 12 premi e della menzione speciale come “Istituzione Finanziaria Innovativa dell’Anno” rappresenta un importante riconoscimento per l’impegno di Intesa Sanpaolo nell’innovazione, confermando la sua leadership nel settore finanziario italiano e la sua capacità di anticipare e interpretare le esigenze di un mercato in continua evoluzione. I progetti premiati spaziano dai pagamenti digitali alla sostenibilità, dalla customer experience all’efficienza operativa, dimostrando una visione strategica a 360 gradi sull’innovazione come motore di crescita e miglioramento del servizio per i clienti.