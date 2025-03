(di Katherine Puce) Il mercato del credito su pegno in Italia sta vivendo una fase di crescita e rinnovata fiducia. Già a settembre dello scorso anno, il Rapporto Affide-BVA Doxa “Gli italiani, i gioielli e il loro valore” ha rilevato che sei italiani su dieci considererebbero il credito su pegno per affrontare spese impreviste, mentre uno su cinque lo utilizzerebbe per realizzare progetti personali.

Le radici storiche

La tendenza degli italiani a ricorrere al credito su pegno ha radici storiche profonde, risalenti a oltre 500 anni fa, quando istituzioni come il Monte di Pietà offrivano prestiti garantiti da beni personali per contrastare l’usura. L’Italia è uno dei paesi con la maggiore proprietà di gioielli e preziosi al mondo, spesso tramandati come cimeli di famiglia. Questa tradizione, unita alla necessità di liquidità immediata senza burocrazia, ha reso il pegno un’opzione ancora oggi considerata affidabile, soprattutto in periodi di incertezza economica.

Kruso Kapital : arriva l’app che rivoluziona il settore

Il settore del credito su pegno in Italia sta attraversando una fase di significativa espansione, favorita dalla crescente fiducia dei cittadini e dalla capacità di offrire soluzioni finanziarie rapide e sicure per ottenere liquidità immediata. In questo scenario, un ruolo di rilievo è svolto da Kruso Kapital, società che affonda le sue radici nel 2017, quando il Gruppo Banca Sistema ha lanciato il marchio ProntoPegno per operare in questo segmento di mercato. Successivamente, nel novembre 2022, la società ha subito una riorganizzazione assumendo l’attuale denominazione Kruso Kapital S.p.A., fino alla quotazione su Euronext Growth Milan nel gennaio 2024. Fondata con l’obiettivo di offrire soluzioni di finanziamento accessibili e sicure, Kruso Kapital ha consolidato la sua presenza nel settore attraverso una strategia di espansione mirata. Secondo gli ultimi dati riportati da Teleborsa nel febbraio 2025, la società continua a registrare una crescita significativa. Nello specifico, nel 2024, ha raggiunto un utile netto di 4,75 milioni di euro, segnando un aumento del 35% rispetto all’anno precedente. In un contesto in cui, al 31 dicembre 2024, il numero di polizze di credito su pegno in Italia ha raggiunto le 76.000. La società consolida così il suo ruolo di riferimento nel settore e nel mercato del credito su pegno.

Ma una novità arriva, in questi giorni, da una nuova app ideata dalla stessa società, per permettere ai consumatori di partecipare alle aste con un semplice click . L’app “KrusoK Aste” permetterebbe di partecipare ad aste con offerte online con un click. Grazie a questa innovazione, sarà possibile fare offerte direttamente dal proprio telefono, rendendo il processo di acquisto dei beni impegnati ancora più semplice e accessibile.

Questo sviluppo dimostra come il settore del credito su pegno in Italia stia continuando ad adattarsi alle esigenze contemporanee, puntando sempre più sull’innovazione digitale per ampliare il proprio pubblico e migliorare l’esperienza degli utenti.