Il Cinema Movieland Goldoni, storico punto di riferimento per gli amanti del grande schermo nel capoluogo marchigiano, situato in via San Martino 17/19, con ingresso su via Montebello ad Ancona, è attualmente oggetto di una procedura esecutiva e verrà messo all’asta per la quarta volta. Questo complesso, che per anni ha rappresentato un centro culturale e di aggregazione per la città, ora attende un nuovo proprietario che possa riportarlo in vita.

Un Iter Complicato e Aste Deserte

Il valore iniziale del bene era stato stimato in 3.100.000 euro, ma le aste precedenti si sono concluse senza offerte, portando a progressive riduzioni del prezzo base. Di seguito il calendario delle aste precedenti:

29 febbraio 2024 : base d’asta 3.100.000 euro

: base d’asta 20 giugno 2024 : base d’asta 2.325.000 euro

: base d’asta 24 ottobre 2024 : base d’asta 1.743.750 euro

: base d’asta 23 gennaio 2025: base d’asta 1.307.813 euro

Nonostante le riduzioni del prezzo, il cinema non ha ancora trovato un acquirente, un chiaro segno delle difficoltà che questo genere di immobili può incontrare sul mercato attuale.

Le Grandi Potenzialità dell’Immobile

La struttura del Cinema Movieland Goldoni è il risultato di un’importante ristrutturazione avvenuta tra il 1996 e il 2005, che ha trasformato il vecchio Teatro Goldoni in un moderno complesso multisala con spazi commerciali. L’immobile si sviluppa su più livelli ed è caratterizzato da ampie superfici, con una superficie commerciale di circa 2.200 mq e una capacità di diverse centinaia di posti a sedere.

Dal punto di vista architettonico, l’edificio si inserisce perfettamente nel tessuto storico del quartiere Santo Stefano di Ancona, godendo di una posizione strategica, a breve distanza da Piazza Stamira e dalle principali arterie cittadine.

Quale Futuro per il Movieland Goldoni?

Il destino dell’ex Cinema Goldoni rimane incerto. L’assenza di offerte nelle precedenti aste potrebbe essere dovuta a diversi fattori, tra cui l’obsolescenza delle strutture cinematografiche tradizionali, il crescente impatto delle piattaforme di streaming e i costi di riconversione dell’immobile. Tuttavia, la posizione centrale e la versatilità degli spazi potrebbero attrarre investitori interessati a riconvertirlo per nuove destinazioni d’uso, come sale conferenze, spazi culturali o strutture commerciali.

Per chi fosse interessato a partecipare alla prossima asta, prevista per il 23 gennaio 2025, è consigliabile consultare il portale delle vendite giudiziarie per tutti i dettagli relativi alla procedura.