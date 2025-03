Il gigante aerospaziale europeo Airbus ha comunicato un decremento nelle consegne di aeromobili per i primi due mesi del 2025. Tra gennaio e febbraio, l’azienda ha consegnato 65 aerei, segnando un calo del 18% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo dato, pur negativo, era in parte atteso, come la stessa società aveva preannunciato.

Fattori Dietro il Calo delle Consegne

La diminuzione delle consegne nel primo trimestre del 2025 è in realtà legata a una strategia aziendale. Come precedentemente comunicato da Airbus, le forniture di motori da parte di CFM International (una joint venture tra GE Aerospace e Safran Aircraft Engines) sono state anticipate al quarto trimestre dell’anno precedente. Questa mossa aveva lo scopo di permettere ad Airbus di raggiungere i suoi obiettivi annuali di consegna per il 2024. Di conseguenza, si è verificato uno sbilanciamento temporaneo, con un primo trimestre 2025 che risente di questa anticipazione.

Dati di Febbraio e Ordini

Analizzando il solo mese di febbraio 2025, Airbus è riuscita a consegnare 40 aeromobili a 25 clienti. Inoltre, nello stesso mese, Airbus ha registrato 14 nuovi ordini. Questo porta il totale degli ordini acquisiti dall’inizio dell’anno a 69.

Ordini Netti in Aumento

Un dato positivo emerge dall’analisi degli ordini netti. Considerando le cancellazioni, gli ordini netti per i primi due mesi del 2025 si attestano a 65. Questo valore è superiore a quello registrato nello stesso periodo dell’anno precedente, quando gli ordini netti erano stati 33. Si osserva quindi un incremento degli ordini netti, nonostante la diminuzione delle consegne.