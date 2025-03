È stato lanciato il progetto 2025 di alternanza scuola lavoro del Gruppo Acea, definito dai programmi ministeriali “PCTO” (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento). Il nuovo format, denominato “Generazioni per il Futuro”, è dedicato alla formazione e all’orientamento dei giovani verso il mondo del lavoro.

Una Collaborazione di Successo e di Lunga Durata

Il percorso, nato in collaborazione con il Consorzio ELIS in continuità con i programmi precedenti, ha raggiunto l’ottava edizione e coinvolge circa 350 studenti delle classi IV e V di undici scuole superiori in quattro diverse Regioni in cui il Gruppo è presente: Lazio, Toscana, Umbria, Campania.

Obiettivi del Progetto: Approfondimento e Conoscenza del Gruppo Acea

Il progetto fornisce ai giovani l’opportunità di incontrare da vicino le società del Gruppo presenti sui territori, con l’obiettivo di consentire anche l’approfondimento e la conoscenza delle aziende e dei relativi business.

“Challenge Lab” per le Classi IV: Imparare con il Project Management

Per gli studenti delle classi IV è previsto un laboratorio, il “Challenge Lab”, che consentirà loro di confrontarsi con sfide e problemi concreti adottando metodologie di project management. Il progetto si concluderà con la presentazione di soluzioni innovative e sostenibili, che saranno premiate per originalità e fattibilità.

Orientamento al Mondo del Lavoro per le Classi V

Il percorso per gli alunni delle quinte è invece più incentrato sull’avvicinamento al mondo del lavoro: è previsto un modulo di orientamento per approfondire le competenze dei profili professionali più richiesti e strutturare il proprio curriculum vitae e, a seguire, una sessione di colloqui con gli HR delle società del Gruppo.

Impegno Sociale di Acea per le Nuove Generazioni

Il percorso “Generazioni per il Futuro” è in linea con le politiche di Acea in ambito sociale volte a contribuire alla formazione delle nuove generazioni, fornendo loro strumenti efficaci per la migliore scelta lavorativa al termine dei percorsi scolastici.

Tabella Scuole Partecipanti