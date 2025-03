Per rispondere alla rapida evoluzione dello scenario della cybersecurity, Verizon Business e Accenture hanno annunciato una partnership strategica per sviluppare e offrire soluzioni avanzate in quest’ambito. L’accordo è volto a supportare le organizzazioni di tutte le dimensioni a mitigare una serie di minacce sempre più crescenti: dalla violazione dei dati agli attacchi di phishing fino al social engineering e altre tipologie di rischi.

Combinando i punti di forza di entrambe le aziende nel campo della cybersecurity e del networking, la partnership riguarderà inizialmente l’offerta di nuove funzionalità as-a-service come Identity and Access Management (IAM), Managed Extended Detection and Response (MxDR) e i servizi di cyber risk. Seguirà una fase di co-innovazione di nuove soluzioni.

Dichiarazioni dei CEO: priorità alla cybersecurity e sinergia per l’innovazione

“La sicurezza informatica è una priorità assoluta per le aziende. Grazie alla nostra esperienza decennale, Verizon è impegnata a offrire soluzioni che proteggano i nostri clienti e mantengano i loro dati al sicuro – ha dichiarato Kyle Malady, CEO di Verizon Business. Le esigenze dei nostri clienti sono in continua evoluzione e stiamo sviluppando nuove capacità in ambito cybersecurity. La sinergia con Accenture sarà fondamentale per ampliare il portafoglio dei servizi e fornire soluzioni innovative in grado di rispondere alle sfide più urgenti dei nostri clienti”.

“Il panorama della sicurezza informatica è sempre più complesso, influenzato da tecnologie emergenti, dall’incertezza geopolitica, dalle normative globali sulla protezione dei dati, dai rischi nella supply chain e dalla carenza di competenze specifiche. Per restare al passo con l’evoluzione delle minacce, le organizzazioni devono dare priorità alla resilienza – ha dichiarato Manish Sharma, CEO – Americas, Accenture. Le nostre soluzioni, integrate con i servizi di rete e l’esperienza di Verizon in ambito cybersecurity, aiuteranno le aziende a salvaguardare con maggiore efficacia dati e operazioni dagli attacchi informatici”.

Analisi IDC: partnership rafforza la posizione competitiva di Verizon

“L’attenzione di Verizon sui servizi di sicurezza, congiuntamente alla sua collaborazione con Accenture, consente ad entrambe le realtà di rispondere in modo efficace alla crescente domanda di soluzioni complete per la cybersecurity – ha osservato Craig Robinson, Vice Presidente della ricerca di IDC, Security & Trust. Questa iniziativa rafforzerà il vantaggio competitivo di Verizon Business, allineando la sua offerta con le attuali tendenze di mercato e le esigenze dei clienti.”